Fudbaler Liverpula Mohamed Salah rekao je da je njegov odnos sa trenerom Arneom Slotom narušen i ustvrdio da ga neko ne želi u klubu.

Salah, koji je potpisao novi ugovor na kraju prošle sezone, rekao je novinarima posle remija sa Lidsom (3:3) da nije mogao da veruje da je treću utakmicu zaredom ostao na klupi do kraja utakmice.

"Toliko sam uradio za ovaj klub tokom godina, a posebno prošle sezone. Sada sedim na klupi i ne znam zašto. Izgleda da me klub bacio pod autobus. Tako se osećam. Mislim da je veoma jasno da je neko želeo da ja budem kriv", rekao je Salah, prenosi Skaj sport.

"Klub mi je obećao mnogo toga letos, ali ja sedim na klupi već tri utakmice. Ne mogu da kažem da su održali obećanje. Mnogo puta sam rekao da imam dobar odnos sa trenerom, ali više nemamo odnos. Ne znam zašto. Deluje mi da me neko ne želi u klubu", dodao je on.

Salah ide na Afrički kup nacija 15. decembra, a utakmica protiv Brajtona na Enfildu sledeće subote je njegova poslednja za Liverpul pre tog turnira.

Egipatski fudbaler je nagovestio da bi to mogla biti i njegova poslednja utakmica u Liverpulu.

"Rekao sam svojoj porodici da dođu na utakmicu protiv Brajtona. Ne znam da li ću igrati ili ne, ali ću uživati. Biću na Enfildu da se oprostim od navijača i odem na Afrički kup nacija. Ne znam šta će se desiti kada budem tamo", rekao je Salah.

Salah, koji je u Liverpulu od 2017, postigao 250 golova na 420 utakmica u dresu Liverpula. Prošle sezone je postigao 33 gola kada je Liverpul u prvoj Slotovoj sezoni osvojio titulu, ali se ove sezone muči sa formom.

Kurir sport/Beta