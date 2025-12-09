Slušaj vest

Proslavljeni napadač Liverpula Mohamed Salah javno se obrušio na klub i trenera Arnea Slota i zbog toga neće biti u konkurenciji za meč protiv Intera u Ligi šampiona.

Salah je podigao veliku buru pošto je javno izrazio nezadovoljstvo svojim trenutnim statusom u klubu. Nije mogao da veruje Egipćanin da je tri utakmice zaredom presedeo na klupi, pa je žestoko opleo po klubu i treneru Slotu.

"Toliko sam uradio za ovaj klub tokom godina, a posebno prošle sezone. Sada sedim na klupi i ne znam zašto. Izgleda da me klub bacio pod autobus. Tako se osećam. Mislim da je veoma jasno da je neko želeo da ja budem kriv", rekao je, između ostalog, Salah.

Uoči okršaja sa Interom Slot se osvrnuo na zapaljivu izjavu proslavljenog napadača.

Na pitanje na šta je Salah mislio kada je rekao da ga je "neko bacio pod autobus", Slot je odgovorio:

"Mo je jedini koji može da odgovori na to. Ja mogu da nagađam, ali mislim da to ne bi bilo ispravno u ovom momentu. Teško mi je reći na koga i na šta misli. Obično sam miran i pristojan, ali to ne znači da sam slab. Kada igrač izgovori takve stvari, moramo da reagujemo kao klub. Kao što vidite, on nije ovde", rekao je Slot na konferenciji za medije pred okršaj sa Interom.

"Jesmo li komunicirali? Dali smo mu do znanja da ne putuje sa nama. To je bila jedina komunikacija između nas. Pre subote nas dvojica smo puno razgovarali, nekad duže, nekad kraće", dodao je Slot.

Priznao je Holanđanin da ga je iznenadila izjava Salaha.

"Bio sam iznenađen kada sam nakon utakmice čuo da je dao komentare koje je dao, nije ni pri ni poslednji put da igrač kada ne igra, tako komentariše. Mislim da je moja reakcija na to jasna - on nije ovde sa nama sada".

Govorio je i o Salahovoj budućnosti u klubu Slot.

"Odlučio sam da ga ne vodim. Nakon utakmice, ponovo ćemo razmotriti situaciju. Nemam pojma da li je odigrao poslednju utakmicu za Liverpul. Ne mogu da odgovorim na to pitanje u ovom trenutku".

Podsetimo Inter večeras od 21 sat dočekuje Liverpul u šestom kolu Lige šampiona.

