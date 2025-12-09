Slušaj vest

Iako je niželigaš, Hajduk iz Divoša može da se pohvali odličnim radom s mlađim kategorijama, a više o njihovoj omladinskoj školi možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalOMLADINSKA ŠKOLA HAJDUKA RASADNIK TALENATA! U Divošu se stvaraju igrači i dobri ljudi!
Hajduk Divoš

Pogledajte i neke od fotografija omladinske škole Hajduka iz Divoša:

Hajduk Divoš Foto: Privatna arhiva

Ne propustiteFudbalSRPSKI FUDBALERI IZ ZAPALJENIH VOZILA VADILI PUTNIKE! Herojski potez! Naleteli na tešku saobraćajnu nesreću, pa spasavali ljude!
403607267-18009040586089525-8227670729381538402-n.jpg
FudbalPARTIZANOVA ŠKOLA - NAJBOLJA NA SVETU: Bilo, ponoviće se! Posetili smo Zemunelo, ostali impresionirani onim što smo videli! A, onda smo i čuli moćne poruke
Nenad Marinković i Miralem Sulejmani
FudbalJedini klub u Srbiji u kojem više novca ide u omladinsku školu, nego u prvi tim: Velika priča o "traktoristima" koji su za samo par godina napravili čudo
Predrag Govedarica, FK IMT
FudbalREVOLUCIJA U SRPSKOM FUDBALU! Sve reprezentacije igraju u istom sistemu, uveden kodeks ponašanja! Ranko Stojić: Temeljne promene za mnogo bolju budućnost
WhatsApp Image 2025-12-08 at 09.09.54 (4).jpeg

 BONUS VIDEO:

Predrag Govedarica, FK IMT Izvor: Kurir