Poznati fudbaler Ajvan Toni je uhapšen u baru u centru Londona zbog sukoba sa jednim navijačem, a više informacija možete pronaći na sledećem linku:

Reprezentacija Engleske

 Pogledajte neke fotografije Ajvana Tonija sa terena:

Ajvan Toni Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, via ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia

