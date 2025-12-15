Svi događaji
20:03

32. minut - Prvi žuti karton!

Žuti karton zaradio je Milan Radin zbog faula na sredini terena

19:54

19. minut - Stativa! 

Veliku priliku imao je Aleksandar Katai! Izašao je sam pred protivničkog golmana, šutirao iskosa sa leve strane i uspeo da ga nadmudri, ali lopta je prvo pogodila stativu, a potom završila u naručju Simića.

19:45

14. minut - Zvezda sve opasnija...

Sevnula je kontra Crvene zvezde, a lopta je došla do Tiknizjana koji je sjajno šutirao sa nekih 20 metara, ali je Simić upisao i prvu intervenciju na večerašnjoj utakmici!

19:42

9. minut - Šutira i Ivanić...

Mirko Ivanić je oprobao svoj udarac posle centaršuta Seola, ali je lopta otišlo daleko preko gola.

19:37

4. minut - Pokušaj Kataija...

Ovo je bio prvi šut ka golu TSC-a, ali čuvar mreže domaćeg tima nije morao da interveniše.

19:31

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Crvene zvezde!

19:26

Tužno...

Pred početak događaja održan je minut ćutanja u znak sećanja na Jovana Terzića, oca generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića

19:02

Sastavi za današnju utakmicu:

TSC: Simić - St. Jovanović, Capan, Degenek, Ru, Urošević - Radin, Stančić - Mladenović, Sa. Jovanović, Todoroski.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Zarić, Katai, Ivanić - Duarte.

16:54

Izjava Nemanje Miljanovića:

Crvena zvezda - TSC

16:54

Izjava Vladana Milojevića:

16:54

Evo ko prenosi večerašnju utakmicu...

16:50

Kakve su kvote?

