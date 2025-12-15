TSC - CRVENA ZVEZDA: Katai pogodio stativu u Bačkoj Topoli!
U derbiju 19. kola Super lige Srbije večeras od 19.30 TSC dočekuje Crvenu zvezdu na "TSC Areni".
Tekstualni prenos utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Zvezda je druga na tabeli sa 41 bodom, pet bodova manje i utakmicom manje od vodećeg Partizana, dok je TSC tek na poziciji 12 sa 20 osvojenih bodova.
19. minut - Stativa!
Veliku priliku imao je Aleksandar Katai! Izašao je sam pred protivničkog golmana, šutirao iskosa sa leve strane i uspeo da ga nadmudri, ali lopta je prvo pogodila stativu, a potom završila u naručju Simića.
14. minut - Zvezda sve opasnija...
Sevnula je kontra Crvene zvezde, a lopta je došla do Tiknizjana koji je sjajno šutirao sa nekih 20 metara, ali je Simić upisao i prvu intervenciju na večerašnjoj utakmici!
9. minut - Šutira i Ivanić...
Mirko Ivanić je oprobao svoj udarac posle centaršuta Seola, ali je lopta otišlo daleko preko gola.
4. minut - Pokušaj Kataija...
Ovo je bio prvi šut ka golu TSC-a, ali čuvar mreže domaćeg tima nije morao da interveniše.
Tužno...
Pred početak događaja održan je minut ćutanja u znak sećanja na Jovana Terzića, oca generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića
Sastavi za današnju utakmicu:
TSC: Simić - St. Jovanović, Capan, Degenek, Ru, Urošević - Radin, Stančić - Mladenović, Sa. Jovanović, Todoroski.
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Kostov - Zarić, Katai, Ivanić - Duarte.