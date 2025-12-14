Slušaj vest

Pomoćni trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović izjavio je danas da njegovu ekipu očekuje izuzetno zahtevan duel protiv Crvene zvezde, koju je ocenio kao najkvalitetniji tim u zemlji.

"Pred nama je težak izazov, kako za stručni štab u pogledu pripreme, tako i za igrače kada je reč o realizaciji na terenu. Radujemo se utakmici protiv velikog kluba i pokušaćemo da primenimo što više onoga na čemu svakodnevno radimo na treninzima", rekao je Miljanović, a preneo klub.

On je istakao značaj pobede nad Spartakom u prošlom kolu za samopouzdanje ekipe.

"Pomalo je iznenađujuće da nam je to bila prva pobeda u gostima. Od kada vodim tim, osećalo se da stvari idu u dobrom pravcu i da je trijumf bio pitanje trenutka. Posebno raduje što je ostvaren u lokalnom derbiju, što može biti snažan podsticaj igračima u završnici kalendarske godine", dodao je Miljanović.

Govoreći o rivalu, naglasio je da Crvena zvezda uspešno nastupa na tri fronta.

"Pobeda protiv Šturma u Gracu pokazuje njihov kvalitet, iako veliki broj utakmica nosi i određeni umor. Imaju širok i izuzetno kvalitetan roster, pa i pored sitnih povreda beleže dobre rezultate. Naša prednost može biti svežina i dobra priprema, ali trenutna pozicija na tabeli ne ostavlja prostor za velika obećanja. Ipak, pokušaćemo da iznenadimo", poručio je Miljanović.

Krilni napadač TSC-a Saša Jovanović takođe očekuje zanimljiv meč.

"Dueli sa Crvenom zvezdom su uvek posebni. Biće veoma teško, bez obzira na njihove oscilacije u prvenstvu, jer u Ligi Evrope ostvaruju odlične rezultate. Nećemo se unapred predati, dobro treniramo i verujemo da pred našim navijačima možemo da pružimo maksimum", rekao je Jovanović.

On je dodao da je pobeda protiv Spartaka imala poseban značaj za tim iz Bačke Topole.

"Mnogo nam znači trijumf u lokalnom derbiju, ali i činjenica da smo posle dužeg vremena pobedili u gostima. Nismo navikli na ovakvu poziciju na tabeli, ali vredno radimo i verujem da ćemo se vratiti tamo gde pripadamo", zaključio je Jovanović.

Utakmica između TSC-a i Crvene zvezde igra se u ponedeljak, 15. decembra, od 19.30 časova na stadionu TSC Arena u Bačkoj Topoli.