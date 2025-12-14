Slušaj vest

Trener Crvene zvezdeVladan Milojević govorio je uoči gostovanja TSC-u u ponedeljak (19.30).

Osvrnuo se strateg crveni-belih pre svega na duel sa Šturmom u Ligi Evrope (1:0).

- Napravili smo analizu, dosta stvari je dobro funkcionisalo, baš kako smo se dogovorili - počeo je Milojević.

Govorio je iskusni stručnjak o prethodna tri duela u Ligi Evrope.

- Lepo je čuti da ste pomerili granice. Protiv Lila je bilo najteže ostvariti pobedu, a sa druge strane protiv ekipe FCSB smo imali igrača manje, a možda je i poslednja pobeda najslađa. Uvek kada treba da se bira između tri utakmice, svaka je lepa i podjednako vredna.

Pričao je Milojević i o finišu polusezone.

- Svakako smo do ove godine navikli da budemo jesenji prvaci, ali prvenstvo je dugačko, mnogo bodova je još u igri. U ovom trenutku je najvažnije da se nalazimo u konkurenciji na sva tri fronta. Lepo je biti jesenji prvak, ali u suštini to na kraju ništa ne donosi.

TSC nije u najboljoj formi, ali je kvalitetna ekipa.

- Nisu razočarenje, možda bodovno. Nemaju broj bodova jednak kvalitetu, ali TSC sigurno ima problema koji su se manifestovali igrama na terenu. Oni imaju dobre igrače i svakako se ne plašim za TSC, jer su jedna od boljih ekipa, u vrhu srpskog fudbala.

Upitan je Zvezdin trener o zdravstvenom biltenu ekipe.

- Videćemo večeras posle treninga.

Tim iz Bačke Topole ima veoma iskusne i kvalitetne pojedince.

- TSC je dosta iskusna ekipa. Tu je Radin koji je "radilica", sa druge strane Saša Jovanović, jedan od najboljih "vingera" u Srbiji, Prestiž, Savić, imaju dosta dobrih igrača. Cela štoperska linija, Degenek, takođe, Branko Jovičić, sve su to igrači koji pokazuju da su jaka, snažna i kompaktna ekipa. Ponoviću da su imali probleme i to je normalno, ali su jako opasna ekipa i sigurno zaslužuju više bodova i bolju poziciju nego trenutnu.

Pričao je Milojević o Milošu Degeneku.

- Miloš je došao u prvom mom mandatu, vezuje se za moj boravak ovde i zajedno smo prolazili kroz sve uspehe koje smo postigli. On je i reprezentativac Australije. Imao je tu jednu povredu koja ga je mučila, ali i kroz to smo zajedno prošli. Na kraju je doneo ispravnu odluku, te je pauzirao i pored želje da se to ne desi. Drago mi je za njega da se vratio, da će učestvovati na Mundijalu, standardni je australijski reprezentativac, lider, pravi momak i mnogo dobar igrač.

Interesovalo je predstavnike medija da li Milojević očekuje da će bivši Zvezdini i igrači večitog rivala biti dodatno motivisani.

- Ne plašim se, Slobodan Urošević ima fantastičnu karijeru, bio je i kapiten Partizana. Posle je bio moj protivnik i na Kipru, dobro je igrao za Aris iz Limasola. Veliko pojačanje za TSC. Svakako, igraće za svoj tim.

Pozvao je Milojević navijače da pruže podršku ekipi.

- Hvala im, fenomenalno je bilo u Gracu, impozantno navijanje. Poželeo bih i ova dva kola, prvo sutra protiv ekipe TSC, da dođu u što većem broju da pomognu momcima da završimo polusezonu na najbolji način - podvukao je Vladan Milojević.

