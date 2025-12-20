Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mladost iz Lučana na zatvaranju jesenjeg dela sezone u Superligi Srbije rezultatom 4:0.

Zvezda je tako iskoristila kiks Partizana koji je poražen od IMT-a i na zimsku pauzu odlazi sa minus jedan u odnosu na lidera prvenstva - Partizan.

Crvena zvezda - Mladost Lučani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Posle meča, umesto odlazećeg trenera Zvezde Vladana Milojevića, medijima se obratio pomoćnik Nebojša Milošević.

Podsetimo, očekuje se povratak Dejana Stankovića na Marakanu i njegova promocija iduće sedmice.

Milošević je bez okolišanja rekao da će Crvena zvezda biti šampion i da će opet osvojiti "duplu krunu", iako je Zvezda barem za sada, iza večitog rivala:

- Što se tiče domaćeg šampiona, nesumnjivo je da će Zvezda ponovo biti prvak na kraju sezone i da će se ponovo radovati duplog kruni svi kojima je crveno-bela boja u srcu - rekao je Milošević.

