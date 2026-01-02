Slušaj vest

Ponovo je Luka Modrić dobio pitanje o svom dedi i ponovo je ustalasao javnost.

Novinar italijanskog "Korijere dela Sera" postavio je Modriću pitanje "Tvog dedu su ubili srpski četnici?". Modrić je posle istog zanemeo i rekao:

"Ne volim o tome da govorim. Otvarate mi strašnu ranu".

Nakon što je novinar poručio da mu je žao, fudbaler je neko vreme ćutao, a onda počeo da priča.

"Bilo je to u decembru 1991. godine, imao sam šest godina. Jedne se večeri deda nije vratio kući. Otišli su da ga traže. Upucali su ga na livadi uz ulicu. Imao je 66 godina. Nikome ništa loše nije učinio. Sećam se sahrane. Tata me vodi pred telo i kaže mi: 'Sine, daj dedi poljubac'. I danas se pitam: kako može biti ubijen dobar čovek, pravedan čovek? Zašto?".

Onda je upitan i zašto se to dogodilo.

"Zato što je bio rat. Otac je bio dobrovoljac. Mi smo morali sve da ostavimo. Prijatelje, osećaje, stvari. Najpre smo pobegli u Makarsku, u izbeglički kamp u sklopu dečjeg doma. Onda u Zadar".

Ipak, da li je bilo baš tako kako Luka kaže i da li su Modrićevog dedu ubili "srpski četnici" kako je upitao italijanski novinar? Dokaza za to - nema!

Ponovo je Luka izostavio priču o svojoj drugoj strani porodice. Lukina majka Radojka je poreklom Srpkinja i njena familija Dopuđ i dan-danas živi u našoj državi, a neki i u Beogradu.

O Luki nikada nisu hteli da pričaju ni sa kim, verovatno sa idejom da mu ne naprave neki problem u Hrvatskoj, a poslednje što se zna jeste da je brat od strica Lukine majke Radojke preminuo, te da njegova porodica i dalje poštuje zavet ćutanja.

Jedan od onih koji zna činjenice o Modrićima jeste i predsednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac, koji je za Kurir svojovremeno podelio detalje o ubistvu Modićevog dede, po kojem je fudbaler i dobio ime.

"Luka je sa još šestoro ljudi ubijen dok je čuvao ovce 18. 12. 1991. godine, a sledeće godine otvorena je istraga protiv sedam osoba, uglavnom šefova policije zbog njihove komandne odgovornosti. Zvanični podaci govore da je istraga obustavljena 2016. godine jer nije pokazala njihovu krivicu", istakao je svojovremeno za Kurir Štrbac.

Zaključak je prost, Lukin deda jeste ubijen, ali do dana današnjeg, a prošlo je od tada skoro tri decenije, počinioci nisu otkriveni, pa je u najmanju ruku nepristojno za to optuživati "četnike", kako fudbaler, ali i italijanski novinar, navode. Baš kao i bilo koga drugog.

