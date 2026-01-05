Švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović govorio je na maternjem jeziku za emisiju (Ne)uspjeh prvaka emitovanoj na Areni Sport i tom prilikom otkrio detalje iz života i karijere za koje je malo ko znao.

"Kada sam potpisao ugovor sa Ajaksom, mama je mislila da sam umro. U Švedskoj, kada neko umre prikažu mi sliku na TV. Odmah me je zvala da vidi šta je sa mnom. Ja sam joj rekao da sam potpisao profesionalni ugovor, a ona mi spustila slušalicu", otkrio je Ibrahimović.