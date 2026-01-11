Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 15 časova igraju treći meč na pripremama u Antaliji.

Posle pobeda protiv Manhajma (2:0) i Araua (4:1), crveno-bele čeka duel sa Debrecinom.

Tok ove utakmice možete pratiti u nastavku teksta.

Startna postava Crvene zvezde: Glazer - Stanković, Avdić, Leković, Gudelj - Handel, Bađo, Babika, Katai, Lučić - Duarte.

Izmene: Rodrigao, Ovusu, Zarić, Enem, Radanović, Đorđević, Guteša, Ranković

Startna postava Debrecina: Palfi, Šečsi, Mejias, Šakal, Gerero, Šuc, Kamaras, Dzudzak, Komaromi, Bermeho, Baranji

Izmene: Erdeli, Gordik, Patai, Manzanara, Kocsis, Juga, Vajda, Tercza, Kusnir, Astalos, Kulbahuk, Kohut, Cibla

