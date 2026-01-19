Slušaj vest

Sve je spremno za novo izdanje legendarnog zimskog turnira u fudbalu, koji je već decenijama zaštitni znak Gradske opštine Čukarica, ali i jedan od najprepoznatljivijih zimskih sportskih događaja u Beogradu i Srbiji.

Zimski fudbalski turnir „Čukarica 2026“ okupiće sedam ekipa sa teritorije GO Čukarica i još pet timova sa drugih beogradskih opština, a biće održan u periodu od 31. januara do 22. februara 2026. godine. Utakmice će se igrati na terenima na Adi Ciganliji, a organizatori najavljuju da će, pored centralnog takmičarskog dela, biti i dodatnih sadržaja koji će dodatno obogatiti ovu sportsku manifestaciju.

Tim povodom kontaktirali smo većnika za sport GO Čukarica, Đorđa Bulića, koji je istakao značaj turnira i kontinuitet njegove duge tradicije.

„Zimski fudbalski turnir na Čukarici organizujemo već 34 godine i to dovoljno govori o njegovom značaju. Ovo je turnir koji je izrastao u ozbiljnu sportsku manifestaciju i namenjen je ekipama kao kvalitetna priprema za prolećni deo sezone“, rekao je Bulić.

Promoter ovogodišnjeg izdanja turnira biće Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije, koja je u svom radu posebno posvećena razvoju i unapređenju ženskog fudbala u Srbiji.

„Velika nam je čast što je promoter turnira Sandra Sremčević. Reč je o osobi koja je svojim radom dala veliki doprinos razvoju ženskog fudbala. Njeno prisustvo i podrška dodatno potvrđuju značaj ovog turnira i jasno šalju poruku da ima punu podršku najviših fudbalskih institucija. Naš cilj je da Zimski turnir na Čukarici u budućnosti bude i snažan turnir ženskog fudbala na znatno višem nivou, i zato povlačimo konkretne poteze u tom pravcu“, istakao je Bulić.

Posebno mesto na ovogodišnjem turniru zauzeće i ekipa ŽFK "Latice" sa Kosova i Metohije, koja će biti specijalni gost na svečanom otvaranju turnira. One će svečano otvoriti turnir u subotu u 11 časova, zajedno sa ekipom ŽFK Crvena zvezda.

„Dolazak ekipe ŽFK "Latice" ima snažnu simboliku. To su naša deca, naše devojčice sa Kosova i Metohije. Cilj nam je da kroz sport spajamo ljude, gradove i sredine i da na najlepši način promovišemo fudbal, jedinstvo i podršku mladima. Čukarica je uvek bila i biće otvorena za ovakve sportske i ljudske priče. Želimo da se ove devojčice kod nas osete posebno i važno - što one zaista i jesu, za nas i za Srbiju“, poručio je Bulić.

Organizatori ističu da i ove godine Fudbalski savez Beograda pruža punu institucionalnu i materijalnu podršku turniru.

„Fudbalski savez Beograda je, kao i prethodnih godina, u potpunosti stao iza ovog turnira. Ta institucionalna i materijalna podrška nam daje sigurnost da manifestaciju organizujemo na visokom nivou i da nastavimo da razvijamo turnir u pravom smeru. Već smo započeli razgovore sa predsednikom Fudbalskog saveza Beograda Nikolom Lazetićem, koji razume važnost ovog turnira, kako bismo od sledeće godine zajedno napravili još veće iskorake, ali o tome ćemo govoriti kada za to dođe vreme“, dodao je Bulić.

Za kraj, većnik za sport GO Čukarica uputio je i otvoren poziv svim ljubiteljima fudbala.

„Pozivam sve građane i ljubitelje fudbala da dođu na Adu Ciganliju, isprate utakmice i budu deo još jednog velikog sportskog događaja na Čukarici.“

