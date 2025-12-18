Slušaj vest

Zimski fudbalski turnir „Čukarica“, jedna od najdugovečnijih sportskih manifestacija u Beogradu, biće održan i 2026. godine, u terminu od 31. januara do 22. februara, nastavljajući tradiciju dugu više od tri decenije.

Biće ovo prilika da se pomere granice i napravi novi spektakl u kom će se timovi iz nižih liga, ali i ženske ekipe, boriti za prestižne trofeje i na najbolji način iskoristiti pripremni period između dve sezone.

Više o ovom događaju rekao nam je Đorđe Bulić, član Veća za sport GO Čukarica.

Foto: Privatna arhiva

- Kao član Veća za sport Gradske opštine Čukarica i u ime Organizacionog odbora Zimskog fudbalskog turnira "Čukarica", upućujem otvoren poziv svim fudbalskim klubovima sa teritorije Grada Beograda i šire da se prijave, dođu, prisustvuju i učestvuju na ovom turniru.

Prijave za učešće otvorene su do 30. decembra 2025. godine, a podnose se putem imejla office@sscukarice.rs, nakon čega će Organizacioni odbor doneti odluku o učesnicima.

Važno je istaći da će Gradska opština Čukarica, u saradnji sa Fudbalskim savezom Beograda ove godine u potpunosti zatvoriti finansijsku konstrukciju turnira, što znači da je učešće na turniru potpuno besplatno za sve ekipe. Od samog početka, Zimski fudbalski turnir "Čukarica" zamišljen je kao pripremni turnir za klubove koji se spremaju za prolećni deo sezone, i taj karakter dosledno čuva i danas.

Posebno želimo da istaknem da smo prošle godine po prvi put u istoriji turnira uveli ženski fudbal, što se pokazalo kao izuzetno važan i ispravan korak. Upravo zbog toga, i ove godine posebno pozivamo ženske fudbalske ekipe da se prijave i uzmu učešće, sa jasnom idejom da Zimski fudbalski turnir "Čukarica" postane tradicionalno mesto pripreme i okupljanja ženskog fudbala u zimskom periodu, pred nastavak takmičarske sezone.

Naša namera je da ženski fudbal na ovom turniru ne bude izuzetak, već deo sistema, deo programa i deo tradicije koju zajedno gradimo.

Zimski fudbalski turnir "Čukarica" je tokom godina izrastao u manifestaciju koja neguje sportsku pripremu i fer-plej i upravo u tom duhu želimo da dočekamo i izdanje za 2026. godinu.

Jos jednom, pozivamo sve klubove, trenere, sportiste i sportsku javnost da budu deo turnira koji traje, razvija se i ide u korak sa vremenom - rekao nam je Bulić.

