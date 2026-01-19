Slušaj vest

Verovali ili ne, Kataloncima su na ovom meču poništena čak tri gola, a jedna odluka iz VAR sobe privukla je posebnu pažnju.

Reč je o situaciji iz 28. minuta, kada je Laminu Jamalu poništen gol nakon intervencije iz VAR-a.

Jamal je zatresao mrežu, proslavio gol, a onda se oglasio glavni sudija Hesus Manzano. Poručio je da VAR vrši proveru da li je mladi as Barselone bio u ofsajdu.

Ustanovljeno je da jeste, a fotografija koja je priložena kao dokaz razbesnela je navijače Barselone.

Na njoj se vidi da je samo deo jednom krampona na peti Jamalove kopačke bio iza linije.

Nakon meča napadač Barselone Fermin Lopez je na svom Instagramu objavio stori na kom je postavio fotografiju Jamalovog ofsajda uz nekoliko smajlija koji plaču od smeha.