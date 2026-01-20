Slušaj vest

Partizanu definitivno ne ide na pripremama u Antaliji onako kako je planirano.

FK Partizan - Zimske pripreme 2026 Foto: FK Partizan

Razlog su pre svega povrede pojedinih igrača, pa trener Nenad Stojaković do daljeg neće moći da računa, krilnog napadača Nemanju Trifunovića, a u meču protiv poljskog Rakova se povredio i Matija Ninić koji je bio otkrovenje dosadašnjeg toka priprema i strelac dva od ukupno tri gola koje su crno-beli postigli u tri prethodne utakmice.

Sem povreda ni igra, ni rezultati Partizana u tim utakmicama nisu bili u skladu sa željama navijača, s obzirom da Stojakovićev tim nije dobio nijedan meč, uz dva remija sa Đerom i Rakovom i ubedljiv poraz od Mure (0:3).

Trener Stojaković nije uspeo da u prošloj utakmici protiv Rakova sprovede u delo zamisao da se taj meč odigra 15 minuta duže od regularnih 90, jer se Poljaci nisu sa time složili, a sada  je stigla vest da je otkazana i utakmica protiv bugarskog Boteva iz Plovdiva, koja je trebalo da bude odigrana sutra.

Planirano je takođe da se u čeetvrtak odigra meč protiv korejskog Gangvona, što bi trebalo da bude generalna proba pred povratak u Beograd, ali sada je i odigravanje tog meča dovedeno pod znak pitanja, kako se ne bi rizikovale nove povrede.

Kurir sport / Sportske.net

