Fudbaleri Čukaričkog privode kraju pripreme u Antaliji.

Tim sa Banovog brda pojačao je iskusni golman Vladimir Stojković sa kojim smo pravili priču dok smo bili u Turskoj.

Pored Stojketa, u Čukaričkom se nalazi i tandem mladih golmana koji bi tek trebalo da pokaže šta zna. Stariji, Lazar Kaličanin, već se nametnuo i dobio šansu koju je iskoristio, dok mlađi, Vladan Čarapić, poseduje raskošan talenat i želju da se dokaže.

Razgovarali smo sa Kaličaninom i Čarapićem koji su nam odgovorili na brojna zanimljiva pitanja.

Koje su vam ovo pripreme sa seniorskim timom i kako ih podnosite?

Lazar Kaličanin:

- Meni su ovo osme, devete pripreme... Ide sve kako treba!

Vladan Čarapić:

- Meni su šeste pripreme, sve ide po planu, mogu mnogo da naučim od kolega.

U klub je stigao iskusni Vladimir Stojković, kako vam se Stojke čini za sada?

Lazar Kaličanin:

- Tek je stigao, videćemo kako će da izgleda dalje. Za sada je sve kako treba, učimo i prikupljamo od njega stvari koje ga prate kroz čitavu karijeru.

Vladan Čarapić:

- Velika je čast trenirati sa njim. Imao je neverovatnu karijeru! Daje nam savete, mi ih upijamo.

Da li na Stojkovića gledate kao na konkurenciju ili kao na nekog od koga možete da naučite?

Lazar Kaličanin:

- Mi smo svi jedan drugom konkurencija, ali smo svi kao porodica. Držimo se zajedno, nas golmana je manje i trudimo se da budemo što bliži i da to pokažemo. Više gledamo na Stojketa kao na nekog od koga učimo i upijamo znanje.

Vladan Čarapić:

- Slažem se sa kolegom Kaličaninom, mislim da od Stojketa možemo mnogo da naučimo.

Brojni vrhunski golmani prošli su kroz Čukarički, od koga ste vi najviše naučili?

Lazar Kaličanin:

- Ja sam najduže bio sa Nemanjom Belićem i od njega sam učio te neke prve stvari po dolasku u seniorski tim. Bio je najstariji od svih kada sam došao u prvi tim, pa sam dosta naučio od njega. Ali, od svakog sam naučio ponešto. Od Mićovića, Petrovića, Filipovića, Popa, Mirkovića... Od svakog izvlačim najbolje i pokušavam da prenesem to na teren.

Vladan Čarapić:

- Upijao sam od svih, ali najduže sam bio sa Nemanjom Mirkovićem koji mi je dosta saveta dao.

Čukarički je postao prava fabrika golmana, a za to je najzaslužniji Oliver Kovačević. Šta vi imate da kažete o njemu?

Lazar Kaličanin:

- Na Olivera Kovačevića ne bi trebalo trošiti reči. Ja sam osam godina u klubu, radim sa njim sedam... Koliko je golmana napravio i kako on radi ne bi trebalo pričati, ali na stranu to, on od nas pravi dobre ljude i momke za primer.

Vladan Čarapić:

- Oliver je jedan od najboljih trenera sa kojima sam sarađivao. Meni je to drugi otac!

Obojica ste imali iskustva sa reprezentacijom. Kako je tebi, Lazare, izgledalo kada si dobio poziv za seniorski tim, a kako je tebi, Vladane, sa terena izgledao spektakularan meč u kom je U19 reprezentacija savladala Portugal sa 6:5 na turniru "Stevan Ćele Vilotić"?

Lazar Kaličanin:

- Nešto novo što se desilo u prethodnoj godini. Mogu da kažem da je bilo neočekivano, ali definitivno pozitivno. Bilo je lepo, posebno što sam zakačio to gostovanje u Albaniji i što sam imao sreće da budem jedan od tih koji su proživeli sve to. Posebno tu atmosferu i adrenalin. Kad je Đole Petrović odbranio penal... To ne može da se prepriča! Mogu da kažem da sam već ispunio jedan dečački san.

Vladan Čarapić:

- To je bilo stvarno ludilo. Jedanaest golova, vodili smo 4:0, oni su se vraćali, na kraju smo dali taj pogodak za 6:5... Neverovatno je igrati takvu utakmicu!

Za kraj, kakvi su vaši lični i timski planovi za nastavak sezone?

Lazar Kaličanin:

- Na dva, tri boda smo od Evrope, velike su ambicije i očekivanja da se tamo vratimo. Tim je odličan i atmosfera i nadam se da će Čukarički uspeti da obezbedi Evropu ove sezone.

Vladan Čarapić:

- Želim da probam da se izborim da branim. Sve je na meni, pa kako stručni štab odluči.

