Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Sada su isplivali i novi detalji ovog haosa.

Potvrđeno je da su u prostorijama Uprave policije MUP-a tuzlanskog kantona zadržane 93 osobe koje su učestvovale u incidentu i da su povređene 23.

Kako navodi portal "Avaz.ba" u masovnoj tuči koja se dogodila u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su članovi navijačkih grupa "Delije", pristalice Crvene zvezde, i "Torcida", navijači Hajduka iz Splita.

Tim povodom se oglasila i portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

- Dana 24. 01. 2026. godine, PS Živinice, oko 21.55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuča više lica. Na mesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - istakla je ona.

U tuči je, prema prvim informacijama, povređen i jedan policijski službenik.

