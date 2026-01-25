Slušaj vest

U Tuzli su u subotu uveče napadnuti navijači Crvene zvezde. Sačekuša im je napravljena nedaleko od tuzlanskog aerodroma.

Reč je o grupi navijača Crvene zvezde koja se vraćala iz Švedske nakon utakmice protiv Malmea u okviru Lige Evrope.

Ne propustiteFudbalSAČEKUŠA ZA DELIJE U TUZLI! Navijači Crvene zvezde napadnuti kod aerodroma po povratku iz Malmea - isplivali snimci (VIDEO)
Screenshot 2026-01-25 003925.jpg

Navijači Zvezde sleteli su na tuzlanski aerodrom i organizovano krenuli dalje, kada je došlo do napada u kojem je polupano i nekoliko automobila.

Sada su isplivali i novi detalji ovog haosa.

Potvrđeno je da su u prostorijama Uprave policije MUP-a tuzlanskog kantona zadržane 93 osobe koje su učestvovale u incidentu i da su povređene 23.

Kako navodi portal "Avaz.ba" u masovnoj tuči koja se dogodila u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla učestvovali su članovi navijačkih grupa "Delije", pristalice Crvene zvezde, i "Torcida", navijači Hajduka iz Splita.

Tim povodom se oglasila i portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

- Dana 24. 01. 2026. godine, PS Živinice, oko 21.55 sati, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave, u toku tuča više lica. Na mesto događaja je upućeno više patrola policije kao i timovi za brze intervevcije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, te i ekipe SHMP DZ Živinice i Tuzla. Navodi prijave su potvrđeni, a u tuči je zatečeno veći broj lica, za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene Zvezde iz Srbije i navijačima navijačke skupine Torcida iz Hrvatske - istakla je ona.

Sukob Delija i Torcide Foto: Printscreen / balkanskinavijaci / Instagram

U tuči je, prema prvim informacijama, povređen i jedan policijski službenik.

Kurir sport / Avaz.ba

Ne propustiteFudbalPOJAVILI SE NOVI SNIMCI TUČE DELIJA I NAVIJAČA MALMEA: Ovde se se sve vidi, ko je tražio sukob i kako je prošao!
WhatsApp Image 2026-01-22 at 15.43.04 (1).jpeg
FudbalDETALJ KOJI NISTE MOGLI DA VIDITE U PRENOSU! Dejan Stanković u transu: Reakcija koja govori više od hiljadu reči! Otrčao na jedno mesto, prekrstio se... (VIDEO)
Dejan Stanković
FudbalMALME SE TRESE OD DELIJA: Pogledajte slavlje posle gola Zvezdinog čuda od deteta
Delije, Crvena zvezda, Malme
FudbalZVEZDA IMA VELIKU PODRŠKU U MALMEU: Blizu 2.000 delija bodri crveno-bele
WhatsApp Image 2026-01-22 at 18.35.34.jpeg

 BONUS VIDEO:

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir