LIGA ŠAMPIONA
RASPLET U LIGI ŠAMPIONA: Velikani vise, više nemaju pravo na grešku! Apsolutni spektakl - svih 18 mečeva u isto vreme!
Večeras se završava ligaška faza Lige šampiona.
Svih 18 mečeva počinje u 21 čas.
Arsenal – Kairat Almati
Ajaks – Olimpijakos
Pari Sen Žermen – Njukasl
Barselona – Kopenhagen
Atletiko Madrid – Bode Glimt
Benfika – Real Madrid
Bajer Leverkuzen – Viljareal
Liverpul – Karabag
Mančester Siti – Galatasaraj
Napoli – Čelsi
Borusija Dortmund – Inter
Atletik Bilbao – Sporting
PSV – Bajern
Klub Briž – Olimpik Marsej
Ajtraht Frankfurt – Totenhem
Monako – Juventus
Pafos – Slavija Prag
Rojal Union – Atalanta
16:11
Propozicije
Osam najboljih ekipa plasiraće se direktno u osminu finala.
Ekipe od devete do 24 pozicije igraće tzv. baraž za osminu finala.
Preostalih 12 ekipa završava takmičenje.
16:07
Пласман обезедио Sofascore
Ovako izgleda tabela Lige šampiona kolo pre kraja
Пласман обезедио Sofascore
