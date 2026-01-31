Slušaj vest

Fudbaler Liverpula Džeremi Frimpong odsustvovaće sa terena nekoliko nedelja zbog povrede, saopšteno je danas.

Frimpong se povredio u sredu tokom utakmice protiv Karabaga (6:0), u poslednjem osmom kolu Lige šampiona.

"On će odsustvovati nekoliko nedelja, ali nije toliko loše koliko smo mislili. Tako da, to je nešto pozitivno iz nečega što nije pozitivno", rekao je trener Liverpula Arne Slot.

Slot nije precizirao o kakvoj se povredi radi, da li je prepona ili tetiva.

Liverpul će u subotu dočekati Njukasl u Premijer ligi, a Slot je rekao da njegova ekipa nema prostora za grešku, pošto ih je već "previše napravila".

"Već smo mislili da je svaki period ključan, to se nije promenilo. Što se više približavate kraju, imate manje prilika da napravite grešku. Sada smo u poziciji u kojoj ne smemo da priuštimo greške, napravili smo ih previše", naveo je Slot.

Uoči utakmice aktuelni šampion Liverpul je šesti na tabeli sa 36 bodova, 14 manje od vodećeg Arsenala. Njukasl je deveti sa 33 boda.

Beta

Ne propustiteFudbalŽREB ZA LIGU ŠAMPIONA! Da li to Real drhti od Bodo Glimta?
uefa.jpeg
FudbalZVEZDA SPREMNA DA SE POBIJE SA SVAKIM U EVROPI: Skoro sve imaju, ali jedna STVAR IM FALI! To je neophodno za naredne mečeve...
Fudbaleri Crvene zvezde posle utakmice sa Seltom u Ligi Evrope 2026.
FudbalZVEZDA U NEDELJU GOSTUJE NA BANOVOM BRDU: Navijači karte mogu da kupe na Marakani
Bruno Duarte
FudbalPRVI ČOVEK SUPER LIGE POSLAO PISMO KLUBOVIMA! Zbiljić: Sportska borba, integritet takmičenja i poštovanje...
Dragoljub Zbiljić

Stanković o dva poništena gola Izvor: Kurir