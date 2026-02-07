RADNIK - PARTIZAN! Crno-beli vode 3:1 u Surdulici! Demba Sek postigao i drugi gol! /POLUVREME/
Fudbaleri Partizana gostuju od 14.00 ekipi Radnika iz Surdulice u utakmici 22. kola Superlige Srbije.
Partizan utakmicu u Surdulici dočekuje nakon slabog izdanja protiv Radničkog iz Niša (0:0), posle čega su pali na drugo mesto šampionata.
Radnik je u drugi deo sezone ušao porazom od Železničara u Pančevu (0:1), pa sada na osmom mestu ima 28 bodova.
Tekstualni prenos današnje utakmice možete da pratite putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
39. minut - GOOOOL! Ponovo Sek pogađa
Demba Sek pogađa za 3:1! Krilni fudbaler crno-belih povukao je silovit kontranapad još sa svoje polovine, probio se po desnoj strani gotovo bez ikakvog otpora igrača Surduličana i po ulasku u kazneni prostor rutinski pogodio dalji ugao Ranđelovićevog gola.
37. minut - Žuti karton za Simića!
Defancivac crno-belih dobio je žuti karton nakon što je faulirao Hajdarevića sa leđa!
24. minut - GOOOOL! Partizan stiže do preokreta
Partizan stiže do preokreta! Demba Sek je uputio centaršut sa desne strane, lopta nije zakačila nijednog igrača i, na iznenađenje svih, završila je pravo u mreži. Ranđelović je očekivao nečiju reakciju u kaznenom prostoru, ali je izostala svaka intervencija, pa je lopta nesmetano završila u golu.
20. minut - Šansa za Dragojevića!
Sevnula je kontra Partizana, lopta je došla do Dragojevića koji je šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je Ranđelović sjajno intervenisao i izbacio loptu u korner.
17. minut - Radnik pritiska...
Lopta je više u nogama domaćih fudbalera koji imaju posed, dok crno-belih ne uspevaju da uhvate ritam i nametnu svoju igru
11. minut - Kakva šansa za Radnik!
Radnik je zapretio po levoj strani, usledio je udarac nakon prodora Stojanovića, potom je Jovanović pokušao da završi akciju, ali je Milošević briljantnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.
8. minut - GOOOOL! Izjednačenje
Crno-beli ekspresno stižu do izjednačenja! Demba Sek je prošao po krilu i uputio oštar centaršut na peterac, gde je Hajdarević nespretno reagovao. U pokušaju da interveniše, zakačio je loptu i skrenuo je u sopstvenu mrežu, savladavši svog golmana.
6. minut - GOOOOL! Radnik vodi
Šok za crno-bele! Radnik vodi! Abubakar je strelac! Golman Milošević loše je procenio situaciju i zauzeo pogrešnu poziciju, što je Abubakar znao da iskoristi. Fudbaler Radnika je ostao potpuno sam na drugoj stativi i bez većih problema poslao loptu u mrežu.
2. minut - Odmah žuti karton!
Abubakar je dobio žuti karton na startu utakmice nakon što je sa leđa faulirao Seka i prekinuo kontru Partizana!
Sastavi:
Radnik: Ranđelović - Abubakar, D. Stojanović, Tremule, Gašić - Pejović, Popović - L- Stojanović, Hajdarević, Jovanović - Markočević.
Partizan: M.Milošević, Milić, Simić, Mitrović, Petrović, Zdjelar, Dragojević – Sek, Ugrešić, B. Kostić – A. Kostić.