15:04

Sastav Novog Pazara

Za goste će utakmicu početi sledećih 11 fudbalera:

Samčović - Miletić, Hadžimujović, Brunčević, Camaj, Togbe, Stanisavljević, Marinković, Davidović, Bijelović, Alilović.

15:04

Sastav Crvene zvezde

Dejan Stanković se odlučio za sledeću startnu postavu:

Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Duarte.

14:56

Za decu je ulaz besplatan!

cy.jpg

14:56

Šta je rekao Dejan Stanković?

zvezda-prozivka-565981.JPG

14:55

Ko prenosi?

Čukarički - Crvena zvezda