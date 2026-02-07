Crvena zvezda - Novi Pazar: 16.00
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - NOVI PAZAR: Crveno-beli žele da produže pobednički niz! Stanković je ovog čoveka izabrao za napad!
Fudbaleri Crvene zvezde od 16.00 dočekuju Novi Pazar u utakmici 22. kola Superlige Srbije.
Zvezda trenutno ima bod više od Partizana i nalazi se na čelu tabele, a o imperativu pobede nad Pazarcima suvišno je i govoriti.
15:04
Sastav Novog Pazara
Za goste će utakmicu početi sledećih 11 fudbalera:
Samčović - Miletić, Hadžimujović, Brunčević, Camaj, Togbe, Stanisavljević, Marinković, Davidović, Bijelović, Alilović.
15:04
Sastav Crvene zvezde
Dejan Stanković se odlučio za sledeću startnu postavu:
Mateus - Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizijan - Krunić, Elšnik - Ovusu, Kostov, Katai - Duarte.
