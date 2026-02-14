ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA: Gosti vode na poluvremenu!
Crvena zvezda će od 17 časova igrati protiv Železničara na stadionu u Pančevu.
Crveno-beli nakon zanimljivog gostovanja u Kupu Srbije nastavljaju borbu za odbranu titule. Tekstualni prenos ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
43. minut - Sjajan pokušaj Kneževića!
Stigla je lopta do Kneževića, koji je uhvatio sjajan volej udarac, ali je lopta protutanjala tik pored leve stative!
32. minut - Sjajna prilika za Železničar!
Sevnula je kontra domaćeg tima, Karikari je šutirao sa nekih 18 metara, ali je Mateus odličnom intervencijom sačuvao svoju mrežu!
29. minut - GOOOOL!
Zvezda vodi u Pančevu, strelac je Marko Arnautović!
Nakon gužve u šesnaestercu Železničara, Veljković i Knežević su skočili za loptu, koja je potom zakačila ruku Zvezdinog defanzivca i stigla do Arnautovića, koji je bez većih poteškoća matirao protivničkog golmana.
Gledao se VAR snimak, ali je gol ipak priznat.
22. minut - Pokušava Katai!
Arnautović je lepo spustio loptu Kataiju, međutim, njegov udarac je otišao preko prečke.
21. minut - Udarac Elšnika
Naleteo je Elšnik na odbijenu loptu i pokušao da je pošalje u mrežu, ali Popović je opet na visini zadatka.
11. minut - Prilika za Zvezdu
Katai je uputio oštar centaršut ka protivničkom golu, Arnautović je probao u padu, zakačio je loptu, ali je Popović odbranio.
3. minut - Pokušaj Železničara
Akcija Železničara posle kornera. Domaći su bili na ivici 16 metara, napravljen je blok gde je Lerno primio loptu, ali je gađao preko prečke.
Sastavi:
Železničar: Popović - Konatar, Vidojević, Pedro, Savadogo, Jovanović, Pirgić, Tegeltija, Knežević, Karikari, Lerno.
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić - Ovusu, Kostov, Elšnik, Katai - Arnautović.