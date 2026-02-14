Svi događaji
Od najnovijeg
17:49

Završeno je prvo poluvreme!

17:46

43. minut - Sjajan pokušaj Kneževića!

Stigla je lopta do Kneževića, koji je uhvatio sjajan volej udarac, ali je lopta protutanjala tik pored leve stative!

17:34

32. minut - Sjajna prilika za Železničar!

Sevnula je kontra domaćeg tima, Karikari je šutirao sa nekih 18 metara, ali je Mateus odličnom intervencijom sačuvao svoju mrežu!

17:31

29. minut - GOOOOL!

Zvezda vodi u Pančevu, strelac je Marko Arnautović!

Nakon gužve u šesnaestercu Železničara, Veljković i Knežević su skočili za loptu, koja je potom zakačila ruku Zvezdinog defanzivca i stigla do Arnautovića, koji je bez većih poteškoća matirao protivničkog golmana.

Gledao se VAR snimak, ali je gol ipak priznat.

17:30

22. minut - Pokušava Katai!

Arnautović je lepo spustio loptu Kataiju, međutim, njegov udarac je otišao preko prečke.

17:28

21. minut - Udarac Elšnika

Naleteo je Elšnik na odbijenu loptu i pokušao da je pošalje u mrežu, ali Popović je opet na visini zadatka.

zeleznicar-zvezda-625547.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

17:20

18. minut - Domaćin preti

Železničar napada sa svih pozicija, Zvezda za sada odoleva.

17:15

11. minut - Prilika za Zvezdu

Katai je uputio oštar centaršut ka protivničkom golu, Arnautović je probao u padu, zakačio je loptu, ali je Popović odbranio.

zeleznicar-zvezda-625869.JPG
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

17:10

3. minut - Pokušaj Železničara

Akcija Železničara posle kornera. Domaći su bili na ivici 16 metara, napravljen je blok gde je Lerno primio loptu, ali je gađao preko prečke.

16:58

17.00 - Meč je počeo!

Sudija Dejan Trifković označio je početak utakmice!

16:22

Sastavi:

Železničar: Popović - Konatar, Vidojević, Pedro, Savadogo, Jovanović, Pirgić, Tegeltija, Knežević, Karikari, Lerno.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Eraković, Veljković, Tiknizjan - Krunić - Ovusu, Kostov, Elšnik, Katai - Arnautović.

16:22

Šta je rekao trener Železničara?

Ne propustiteFudbal"ŽELIMO DA SE PRIKAŽEMO U DOBROM SVETLU" Trener Železničara najavio meč sa Crvenom zvezdom!
IMG_4443-2048x1365.jpg

16:22

Šta je rekao Dejan Stanković?

Ne propustiteFudbalSTANKOVIĆ OPREZAN PRED PUT U PANČEVO: Zahtevna utakmica, taktički, mentalno i fizički...
Dejan Stanković

16:22

Ko prenosi utakmicu?

Ne propustiteFudbalZVEZDA NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Crveno-beli igraju protiv najprijatnijeg iznenađenja ove sezone! Evo gde i kada možete gledati utakmicu
FK Crvena zvezda

16:20

Kakve su kvote?

Ne propustiteKvotaŽELEZNIČAR BEZ ŠANSI PROTIV ZVEZDE? Kladionice potpuno otpisale Pančevce, pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!
FK Crvena zvezda