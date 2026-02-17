Svi događaji
Od najnovijeg
19:29

32. minut - Preokret "stare dame"

Kombinovali su Kopmajners i Mekeni, a onda je Holanđanin fantastičnim udarcem probušio mrežu Galate!

19:08

16. minut - GOOOOL!

Neverovatno, Juventus je izjednačio samo minut kasnije! Kopmajners se našao na pravom mestu i matirao protivničkog golmana.

19:01

15. minut - GOOOOL!

Galatasaraj vodi, strelac je Gabrijel Sara!

19:01

1. minut - Počela je utakmica između Galatasaraja i Juventusa!

18:04

Sastavi za meč Galete i Juvea!

Galatasaraj: Čakir - Šalai, Sančes, Bardakči, Jakobs - Toreira, Sara - Lang, Jilmaz, Akgun - Osimen.

Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Keli, Kambijazo - Tiram, Lokateli, Kopmajners - Konseisao, Jildiz - Mekeni.

17:43

Galatasaraj i Juventus otvaraju program!

17:42

Vlahović napušta Juve!

Ne propustiteFudbalGOTOVO JE - VLAHOVIĆ ODLAZI U JEDAN OD NAJMOĆNIJIH KLUBOVA SVETA! Oglasio se njegov bivši trener i sve otkrio: To je bila ponuda koju nije mogao da odbije
Dušan Vlahović

17:42

Provokacija...

Ne propustiteFudbalBEZOBRAZNE PROVOKACIJE IZ MADRIDA?! Španci objavili bombastične informacije pred povratak Murinja na Santjago Bernabeu
Žoze Murinjo

17:40

Ko prenosi mečeve?

Ne propustiteFudbalNASTAVLJA SE LIGA ŠAMPIONA! PSŽ kreće u odbranu titule, evo gde možete gledati mečeve plej-ofa!
PSŽ Pari Sen Žermen