LIGA ŠAMPIONA: Totalna ludnica! Kakav preokret Juventusa
Večeras počinje druga faze Lige šampiona, mečevima plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja, a tekstualni prenos utakmica možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Raspored utakmica:
Galatasaraj - Juventus 1:0
Benfika - Real Madrid 21.00
Dortmund - Atalanta 21.00
Monako - PSŽ 21.00
Uživo
19:29
32. minut - Preokret "stare dame"
Kombinovali su Kopmajners i Mekeni, a onda je Holanđanin fantastičnim udarcem probušio mrežu Galate!
19:08
16. minut - GOOOOL!
Neverovatno, Juventus je izjednačio samo minut kasnije! Kopmajners se našao na pravom mestu i matirao protivničkog golmana.
18:04
Sastavi za meč Galete i Juvea!
Galatasaraj: Čakir - Šalai, Sančes, Bardakči, Jakobs - Toreira, Sara - Lang, Jilmaz, Akgun - Osimen.
Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Keli, Kambijazo - Tiram, Lokateli, Kopmajners - Konseisao, Jildiz - Mekeni.
