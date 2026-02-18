"VERUJEM U NJIH, IMAM 22 LAVA KOJI GRIZU SVAKOG DANA" Dejan Stanković poslao moćnu poruku pred Lil! Problemi postoje, ali evo šta očekuje od sutrašnje utakmice!
Fudbaleri Crvene zvezde sutra igraju protiv Lila u plej-ofu za osminu finala Lige Evrope, a pred ovu utakmicu novinarima se obratio trener crveno-belih Dejan Stanković.
O Arnautoviću i Žiruu!
"Voleo bih obojicu da imam na istoj strani, bez obzira na godine. Što bi rekli Italijani, klasa nije voda. Marko i Žiru, dobra kopija.
Upitan je Stanković o situaciji sa Radonjićem, ali je PR reagovao!
"Što se toga tiče sa onim saopštenjem se završava svaka priča na tu temu", rekao je PR Crvene zvezde na pitanje o suspenziji.
Sastav za sutra?
"Neće napraviti iznenađenje. Bitno je da im objasnim sve štp treba. Ali videćete sutra", istakao je o sastavu za sutra.
Moćna poruka Dejana Stankovića!
"Najbitnije kad se igra, kad uđeš u te momente. U Evropi je normalno da je svaka nedelja kao ova naša. Tako nastavljaš iz meseca u mesec. Ja bih voleo da i mi dođemo na taj nivo, da igramo 60 utakmica u godini, prolazimo u nokaut faze. Kako? Sa dosta priče, poverenja u momke, rada. Imali smo dosta dobrih utakmica, dosta poklonjenih poluvremena kao protiv Pazara, Pančeva. Hteo sam još intenziteta, da bismo se što bolje spremili za ovu nedelju. Nema prioriteta. Da ostavim Evropu, da bih igrao derbi. Ili da napadnem Lil, sa svim snagama, pa u derbiju da riskiram. Verujem u ono što sam zamislio, da bude dobro i u Lilu, i u derbiju i u revanšu protiv Lila. Verujem u njih, imam 22 lava, koji grizu svakog dana. Verujem u ono što radim jer imam ovakve momke pored sebe", ističe Dejan.
Stanković objasnio zašto ekipa trenira u Beogradu, a ne na terenu gde gostuje!
"Kada igraš ovako sreda-nedelja, svaki trening je bitan. Jutros smo u Beogradu odradili još jedan dobar taktički trening. Juče i danas smo odradili dva treninga koja su bila prekopotrebna. Da im prenesemo ideje, sitnice. Teren je teren, dimenzije manje-više. Treniraš kao da bi se navikao na atmosferu. Pa, nema 50.000 ljudi večeras, biće ih sutra", kaže Stanković.
Reč je uzeo Vladimir Lučić!
"Velika utakmica i teška nedelja pred nama da napravimo dobar rezultat. Biće stvarno lepo za igranje. Na nama je da ispunimo zahteve i da uradimo šta je rekao - rekao je fudbaler crveno-belih!
O sutrašnjem protivniku?
"Moje mišljenje je da Lil ima samo problem rezultata. Igraju od golmana, nemaju strah. Kako ćemo? Zajedno. Nemamo strah. Igra se 180 minuta, možda i minut duže ako bude nerešeno u oba meča. Moramo da budemo pametni i tako ćemo. Svi zajedno."
Zvezdu očekuje kompleksan zadatak!
"Biće drugačija Zvezda imamo i tri nova imena na listi. Videćemo ko će izaći sutra, ali oni su novina. Pričali smo da nas očekuje kompleksan zadatak. To je četvrtak-nedelja-četvrtak. Imamo Miću Ivanića koji je van, imamo problem sa Timijem koji je ostao u Beogradu. Ima sitnih povredica. Sve je to u jednom četvrtak-nedelja-četvrtak, a ja to treba da razdelim na tri utakmice. Da vodim računa o rezultatu, prolasku dalje... Zanimljiva nedelja"
Zvezda drugi put igra protiv Lila!
"Dva su različita perioda, različit je i trener u Zvezdi. Očekujem jednu tešku utakmicu. Gledao sam psolednje utakmice Lila i mislim da oni imaju samo krizu rezultata. Kriza igre ne postoji, samo kriza rezultata - rekao je Stanković