Izabranici Dejan Stanković gostuju Lilu u četvrtak od 21.00.
FK CRVENA ZVEZDA: Ulaznice za duel sa Lilom u prodaji u Francuskoj
Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je navijače da će ulaznice za prvi meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lille biti u prodaji u Francuskoj.
"Zainteresovani navijači crveno-belih karte za navijačku tribinu mogu da kupe u sredu od 20.00 do 21.00, kao i u četvrtak od 8.00 do 10.00 časova, u hotelu "Barriere", gde će biti smeštene pristalice našeg kluba", navodi se u saopštenju.
(Beta)
