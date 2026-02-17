Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda obavestio je navijače da će ulaznice za prvi meč plej-ofa Lige Evrope protiv Lille biti u prodaji u Francuskoj.

"Zainteresovani navijači crveno-belih karte za navijačku tribinu mogu da kupe u sredu od 20.00 do 21.00, kao i u četvrtak od 8.00 do 10.00 časova, u hotelu "Barriere", gde će biti smeštene pristalice našeg kluba", navodi se u saopštenju.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNEMCI ODGOVORNI ZA ZVEZDINU UTAKMICU SEZONE! UEFA donela odluku - ovo su ljudi koji su dobili veliku odgovornost
FK Crvena zvezda
KvotaKLADIONICE OTPISALE CRVENU ZVEZDU! Neverovatno mala kvota na pobedu Lila: Da li je ovo realno?
ZVEZDA-LIL_004.jpg
FudbalZVEZDA BARSELONE POSLE MARAKANE UPAO U "PROBLEME"! Protiv Zvezde zaradio ušivanje lica, a onda su mu saigrači uradili ovo
Pau Kubarsi, povreda na utakmici protiv Crvene zvezde
FudbalOGROMNO INTERESOVANJE NAVIJAČA ZA VEČITI DERBI! Većina ulaznica je već prodata, Crvena zvezda i Partizan će igrati pred punom Marakanom
Crvena zvezda - Partizan

Delije napravile feštu na utakmici Crvena zvezda - Makabi! Izvor: Kurir