Nedelja je dan za derbije!

Na Marakani će od 17 časova snage odmeriti fudbaleri Crvene zvezde i Partizana, dok će u SC Rakovica, od 19.30, na teren istrčati futsaleri večitih i odigrati derbi 18. kola Druge lige Srbije.

Partizan je trenutno prvi na tabeli sa 46 osvojenih bodova i skoro sigurno će sledeće godine igrati u eliti, dok je Zvezda druga sa 33 boda i bori se za poziciju koja vodi u baraž za prvu ligu (drugo ili treće mesto). Prvi ovosezonski derbi dobila je Zvezda na Banjici sa 3:2, ali se Partizan osvetio u finalu Kupa Beograda kada je bilo 6:1. Za nas su predstojeći derbi najavili futsaleri Crvene zvezde i Partizana, Vladimir Lazić i Uroš Krasnić.

Šta očekujete od utakmice?

Vladimir Lazić, Crvena zvezda:

- Derbi je svaki za sebe. Malo mi je krivo što, iako se vodimo kao prvi i drugi na tabeli, velika je bodovna razlika između dve ekipe. Ali to ništa ne menja i ova utakmica je veoma važna. Kad god igraju Crvena zvezda i Partizan uvek je bitno ko će pobediti i tu se ne dešavaju prijateljske utakmice o kom god sportu da se radi.

Uroš Krasnić, Partizan:

- Očekujem jednu dobru utakmicu sa naše strane, dolazimo u odličnom momentu, nadamo se sjajnoj našoj igri koji nas prati u celom prolećnom delu.

Trenutna forma je na strani Partizana, može li to da utiče na konačan rezultat?

Vladimir Lazić, Crvena zvezda:

- Loše smo krenuli u drugi deo, imamo probleme na gostovanju gde slabije realizujemo šanse koje imamo... Sigurno ćemo doći motivisani na ovu utakmicu. Ovaj meč mislim da nama više znači nego njima trenutno, pošto se mi i dalje takmičimo za drugo i treće mesto koje vodi u baraž. Tako da ćemo doći da damo maksimum i pobedimo!

Uroš Krasnić, Partizan:

- Kao što sam naveo, odlično igramo u drugom delu, u sjajnoj smo formi i planiramo da nastavimo u istom ritmu i na derbiju. Više od samih rezultata raduje me to što se za sve pitamo na terenu i što smo došli do igre koju smo želeli da izgradimo.

Prvi derbi, odigran u okviru lige, pripao je Crvenoj zvezdi i to je bilo iznenađenje za futsal javnost, drugi u finalu Kupa Beograda, dobio je Partizan. Da li smete da prognozirate rezultat treće utakmice?

Vladimir Lazić, Crvena zvezda:

- Prva utakmica je bila takva da je nas rezultat nosio. Partizan je imao inicijativu, ali mi smo naše šanse na vreme iskoristili i uz dobru organizaciju u odbrani uspeli da dođemo do pobede. Mislim da su i prvi i drugi derbi bili odlični, bez obzira na taj rezultat u drugom meču gde je Partizan stvarno bio bolji i na vreme davao golove. Oni su ekipa koja kada ima dobar rezultat igra mnogo bolje, u smislu čuvanja lopte. Dosta su iskusnija ekipa, imaju više igrača koji su igrali teže mečeve. Što se tiče trećeg derbija, mislim da tu nema nekog pravila, da kažem neki recept, to će biti ovako ili onako. Mislim da ekipa koja se bude više borila i želela pobedu, a zatim i iskoristila svoje šanse, da će imati povoljniji rezultat. Nema tu nekih nepoznanica što se tiče ekipe i igrača, nekih taktičkih stvari. Mislim da je tu neki individualni kvalitet i neka veća želja ono što će dovesti do boljeg rezultata.

Uroš Krasnić, Partizan:

- Prvi derbi bio je iznenađenje za sve nas, ali možda i pravi trenutak da se resetujemo i shvatimo da nismo nepobedivi! Što se drugog tiče, odigrali smo sjajno i zasluženo osvojili Kup Beograda. U ovom trećem očekujem i nadam se, da će se ponoviti sve ono sa meča finala Kupa Beograda.

Tribine hale u Rakovici, nažalost, neće biti pune, već će kapacitet biti ograničen. Da li vam je krivo zbog toga?

Vladimir Lazić, Crvena zvezda:

- Svakako da publika daje još veću draž derbiju i da bi se igrači bolje osećali na terenu da su tribine pune. Igraju Zvezda i Partizan i lepo bi bilo da tribine budu pune, ali situacija takva je, kakva je, hala u Rakovici ne ispunjava uslove za to i svakako će mi biti krivo što neće biti pun kapacitet... Šta je, tu je, utakmica sama po sebi je važna i sigurno će biti kvalitetna.

Uroš Krasnić, Partizan:

- Nadao sam se da će navijači oba kluba biti prisutni i da će tribine biti pune, ali bilo je bojazni da će biti ograničenja kapaciteta zbog hale u Rakovici koja ima samo jednu tribinu. Nažalost, slutnje su se ostvarile i derbi neće biti u sjaju u kom bi možda trebalo da bude, a svi zainteresovani neće moći da uđu u halu. Krivo mi je što tribine neće biti pune jer se futsal igra pre svega zbog publike. Ali, šta da se radi, siguran sam da će i pored svega utakmica biti veoma kvalitetna!

Pored futsal derbija, u nedelju je na programu i fudbalski derbi. Šta očekujete na toj utakmici?

Vladimir Lazić, Crvena zvezda:

- Ja se iskreno nadam da će Zvezda izaći kao pobednik iz oba duela.

Uroš Krasnić, Partizan:

- Nadam se da će ovo biti crno-bela nedelja za pamćenje i da ćemo slaviti i mi i fudbaleri!

Drugarstvo: Ružne scene, nisu za teren

U drugom meču, odigranom u okviru finala Kupa Beograda, viđene su scene koje nisu za teren i navijači Partizana su se verbalno sukobili sa kapitenom Crvene zvezde Nikolom Vasiljevićem, a srećom situacija nije eskalirala. Vladimir Lazić otkriva kako se mnogi futsaleri oba tima privatno druže i kako ovim stvarima nije mesto na terenu.

- Bilo je problema u toj drugoj utakmici, mislim da takve stvari nisu za teren, posebno za futsal. Obe ekipe imaju igrače koji su međusobno igrali zajedno, koji se mnogo dobro poznaju, koji se privatno druže... Na terenu svako hoće da pobedi, ali nema tih loših stvari! Mislim da takve stvari ne bi trebalo da se dešavaju ni na tribinama, bez obzira što igraju Zvezda i Partizan - dodao je Vladimir Lazić.

