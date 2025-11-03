Slušaj vest

Futsal javnost u Srbiji od početka sezone je sa nestrpljenjem čekala večiti derbi, a meč između Partizana i Crvene zvezde odigran u okviru sedmog kola Druge lige u potpunosti je opravdao očekivanja.

Partizan je bio favorit i to po svim parametrima. Crno-beli imali su šest pobeda iz šest mečeva, bežali su večitom rivalu pet bodova, a imali su i prednost domaćeg terena. Ipak, još jednom se pokazalo da favoriti u derbiju ne postoje, te da trenutak inspiracije i manje grešaka, kao i bolja koncentracija režiraju krajnji rezultat. Na kraju je, posle žestoke borbe, drame i pravog spektakla, Zvezda slavila sa 3:2, te režirala iznenađenje i približila se Partizanu na samo dva boda na tabeli.

Krenimo redom...

Počelo je dobro po crno-bele pošto je jedan od Brazilaca, Kosta Oliveira Kaike u 6. minutu doveo Partizan u vođstvo.

Foto: Futsal klub Partizan

Ipak, stiglo je ekspresno izjednačenje - grubu grešku drugog Brazilca, Huana Felipea, znalački je iskoristio Tigran Goranović i dva minuta kasnije savladao je legendarnog Miodraga Aksentijevića za 1:1.

Pokazala je Zvezda da je došla da se nadigrava, sevnula je još jedna kontra, a Dušan Mrđenović je dao gol za TV špice u 15. minutu, te su crveno-beli stigli do prednosti od 2:1. A onda, tri minuta kasnije, nova katastrofalna greška Huana Felipea koji je poklonio loptu rivalu, a sve je iskoristio prekaljeni Stefan Dimić koji je pogodio za 1:3 i šok u redovima domaćih.

Ovim rezultatom se otišlo na odmor, a u nastavku je Partizan zaigrao angažovanije, ređali su se napadi pred golom Nikole Josimovića, ali je on bio fenomenalan, te se rezultat dugo nije menjao, Gol za 3:2 i nadu Partizanu postigao je Stefan Stanojević minut pred kraj meča, ali se Zvezda odbranila i osvojila je tri boda.

1/8 Vidi galeriju Futsal večiti derbi Foto: Futsal klub Partizan

I pored poraza, Partizan je posle sedam kola lider na tabeli prvoligaškog karavana sa 18 bodova, dok je Crvena zvezda druga sa 16. Prvoplasirana ekipa obezbediće direktan plasman u elitu, dok drugi i treći igraju baraž za ulazak u viši rang sa osmim i devetim iz Prve lige.

Pored dramatičnog meča, koji je prošao u veoma fer i korektnoj borbi, treba istaći i zaista sjajnu organizaciju utakmice koja je bila daleko iznad svih očekivanja. Prisutni su bili navijači oba kluba, ni najmanjeg incidenta nije bilo, a specijalni gosti bili su selektor futsal reprezentacije Srbije Marko Gavrilović, kao i veliki navijač crno-belih i zaštitni znak košarkaške sekcije, osoba koju ni invaliditet ni kolica ne sprečavaju da bodri voljeni klub, Nemanja Cone Filipović.

Susret je imao i humanitarni karakter pošto je sav prihod išao džudo klubu Partizan koji je doživeo veliku tragediju. Takođe, pred meč održan je minut ćutanja za Lazara Pavlovića, džudistu Partizana koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Pored humanitarnog karaktera meča i spektakla na tribinama gde se napravila južnoamerička atmosfera bez ikakvih incidenata, utakmicu je direktno prenosila i televizija Arena Sport što je veliki korak u promociji futsala u Srbiji. Za kraj, ne možemo a da ne zaključimo da je Srbiji potreban ovakav večiti derbi, da su svi učesnici zaslužili pohvale, ali i da je meč organizovan po evropskim standardima.

BONUS VIDEO: