Novi Pazar je poveo golom Dritona Camaja u 10. minutu, a prednost je udvostručio Stefan Stanisavljević u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Konačan rezultat postavio je Camaj, svojim drugim golom na utakmici u 77. minutu. Nenad Lalatović uspeo je da dođe do velike pobede sa svojim izabranicima, a posle meča je zapalio Srbiju izjavom o kojoj se priča .

- Taktički smo nadmudrili Vojvodinu, ova pobeda je, ne znam kome da je posvetim, posvećujem deci, znam kolko su se potresli pre ovog meča, volim vas najviše na svetu. Kada neko objavi rat, rat se dobija posle bitke, Vojvodini sam dao srce i dušu, imam najviše pobeda u istoriji, neki vole da laju, ali junaci kao ja u Srbiji još uvek traju, voli Bog Lalata svog - rekao je Lalatović u svom stilu, a spektakl je napravio i na konferenciji za medije i više o ovim temama možete pronaći na sledećim linkovima: