Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0. Mogli smo videti sve i svašta na ovom meču, a veoma neprijatna situacija desila se kada je golman crveno-belih Mateus doživeo jezivu povredu glave.

Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prebačen je u bolnicu momentalno Mateus, imao je potres mozga, ali se polako oporavlja što je i sam potvrdio.

novi pazar-zvezda-658894.JPG

Sada se Mateus još jednom oglasio i rekao nešto što aposlutno niko nije očekivao da čuje. 

On je podelio objavu KK Crvena zvezda koji mu je pružio podršku, te je obradovao sve najavom da će biti u hali na meču protiv Bajerna:

- Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim - napisao je Mateus.

Mateus.jpg
Foto: Printscreen / Instagram / matheus_magalhaes_oficial

novi pazar-zvezda-659957.JPG
Tuča, Tuča navijača, Navijači, Novi Pazar
novi pazar-zvezda-658214.JPG
novi pazar-zvezda-659265.JPG

