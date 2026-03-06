Golman Crvene zvezde prošao je kroz pakao posle jedne situacije tokom meča sa Novim Pazarom, ali je jasno da je oporavak krenuo u dobrom smeru.
MATEUS SE JOŠ JEDNOM OGLASIO POSLE HOROR POVREDE! Ove reči apsolutno niko nije očekivao da čuje!
Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0. Mogli smo videti sve i svašta na ovom meču, a veoma neprijatna situacija desila se kada je golman crveno-belih Mateus doživeo jezivu povredu glave.
Povreda Mateus u Novom Pazaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Prebačen je u bolnicu momentalno Mateus, imao je potres mozga, ali se polako oporavlja što je i sam potvrdio.
Sada se Mateus još jednom oglasio i rekao nešto što aposlutno niko nije očekivao da čuje.
On je podelio objavu KK Crvena zvezda koji mu je pružio podršku, te je obradovao sve najavom da će biti u hali na meču protiv Bajerna:
- Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim - napisao je Mateus.
Foto: Printscreen / Instagram / matheus_magalhaes_oficial
