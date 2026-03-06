Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Srbije, pošto su na gostovanju pobedili Novi Pazar sa 2:0. Mogli smo videti sve i svašta na ovom meču, a veoma neprijatna situacija desila se kada je golman crveno-belih Mateus doživeo jezivu povredu glave.

Prebačen je u bolnicu momentalno Mateus, imao je potres mozga, ali se polako oporavlja što je i sam potvrdio.

Sada se Mateus još jednom oglasio i rekao nešto što aposlutno niko nije očekivao da čuje.

On je podelio objavu KK Crvena zvezda koji mu je pružio podršku, te je obradovao sve najavom da će biti u hali na meču protiv Bajerna:

- Hvala, familijo! Sutra ću biti na klupi da vas podržim - napisao je Mateus.

