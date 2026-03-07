Slušaj vest

Bajern iz Minhena jedan je od najvećih klubova u svetu, kako fudbala, tako i sporta, a trener fudbalske sekcije trenutno je legendarni Belgijanac Vensan Kompani.

Kompani je bio strašan defanzivac, spadao je u red najboljih odbrambenih igrača svog vremena, a sada se, polako, ali sigurno, dokazuje i kao trener.

Zbog toga su mnogi posle jednog snimka koji je postao viralan na društvenim mrežama postavili pitanje - šta je Vensan Kompani radio u novobeogradskim blokovima? Konkretno, bloku 19a!

Odgovor leži u veoma zanimljivoj priči, a objašnjenje je dala Instagram stranica "Svet malog fudbala" koja je objavila hit snimak, tada mladog, Kompanija kako izvodi trikove sa fudbalskom loptom na Novom Beogradu.

- Trener fudbalera Bajerna iz Minhena na turniru na Novom Beogradu! Da, dobro ste pročitali! Aktuelni trener Bajerna, Belgijanac Vensan Kompani, tada je bio fudbalska zvezda u usponu i iz Anderlehta je prešao u nemački Hamburg za 13.5 miliona evra, a tokom pauze se našao na turniru u novobeogradskom bloku 19a! Doveo ga je prijatelj i dobro poznato lice u svetu fudbala, Goran Lovre, a nasmejani Kompani je oduševio sve koji su na turnir došli, kako potezima, tako i spontanim i prijateljskim reakcijama i osmehom koji nije skidao sa lica! Kasnije je Belgijanac igrao i za Mančester siti i postao je jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala, a sada je veoma uspešan i kao trener - stoji u objavi stranice "Svet malog fudbala".

Da li vas zanima još detalja ove hit priče? Bivši futsaler, kasnije trener, a sada tim menadžer KMF Partizan, Nikola Radulović, podelio je sa nama detalje sa čuvenog turnira na kom se našao i Kompani. Radulović je imao priliku da igra protiv Kompanija, a utisci su mu bili neverovatni i sve ovo i dalje pamti.

- Jedan od mnogobrojnih turnira koje sam igrao sa ekipom Adaneksa bio je u bloku 19a na Novom Beogradu, igralo se na male golove. Leto, ne znam tačno koje godine, igrali smo četvrtfinale protiv lokalnih momaka i znali smo da za njih igra Goran Lovre, čuveni srpski fudbaler. Ipak, nismo ni slutili da će se na terenu pojaviti Vensan Kompani jedan od najboljih i najtalentovanijih igrača tog vremena. Neverovatan utisak ostavio na mene fizičkom snagom, ali i skromnošću. Fascinantno je jak bio, osetio sam to u duelu na terenu. Neverovatan lik, tada je bio sa Lovreom u Anderlehtu i to leto je potpisao milionski ugovor za Hamburg, a došao da igra na betoncu u 19a. Kasnije je napravio šta je napravio, postao jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala, a sada je i uspešan trener - rekao nam je Nikola Radulović, sa kojim smo svojovremeno pričali i o KMF Partizan, a više informacija o tome možete pronaći na sledećem linku:

U narednim danima možete očekivati i kompletan intervju sa Nikolom Radulovićem, o njegovoj čitavoj karijeri, a što se tiče turnira na kom je Vensan Kompani nastupao, našli smo još neke zanimljive detalje.

Profil pod nazivom "FF (Fflecer)" na društvenoj mreži "X", 15. jula 2021. godine objavio je priču o Kompaniju i turniru u bloku 19a, a mi je prenosimo u celosti u nastavku teksta.

- U ovo neko vreme, pre tačno 15 godina, legenda Mančester Sitija i nekadašnji kapiten reprezentacije Belgije, Vinsent Kompani, igrao je fudbal u bloku 19a na Novom Beogradu. Kako se ova nemoguća priča dogodila?

Početak je, nažalost, veoma tužan.

Uroš Tišma bio je talentovani mladi fudbaler koji je, nakon završetka srednje škole, trebalo da se preseli u SAD gde bi u Američkoj nacionalnoj ligi igrao mali fudbal.

Međutim, u aprilu 2000. godine dešava se užasna tragedija u kojoj su stradali Uroš i još tri mladića, vraćajući se kući sa proslave. Auto kojim su se vozili skliznuo je u Savu blizu novobeogradskog Ušća, a veruje se da je uzrok tome bio klizav put i jako nevreme te noći.

Od tada tradicionalni letnji fudbalski turnir u bloku 19a na Novom Beogradu dobija memorijalni karakter i nosi ime po tragično nastradalom Urošu koji je bio sjajan dribler, dečko iz bloka, a čak i učesnik na ranijim izdanjima ovog turnira.

Šest godina posle tragedije, u leto 2006. godine, tokom vrelih junskih dana, došlo je vreme za novi turnir. Na njemu je učestvovalo 20-ak ekipa, uglavnom sa NBGD, a jedan od fudbalera koji su došli bio je i Goran Lovre, koji to leto iz Anderlehta prelazi u Groningen.

On je odlučio da na turnir pozove i svog doskorašnjeg saigrača, tada skoro anonimnog 20-ogodišnjeg Vensana Kompanija, koji je takođe napustio Anderleht i prešao u nemački HSV.

I tako se dešava nemoguća priča - Kompani dolazi u blok i logično, postaje glavna atrakcija turnira - ponajviše zbog svojih fudbalskih sposobnosti, ali i zbog toga jer je stranac i profi fudbaler.

Bio je nasmejan i opušten, slikao se sa svima koji su tražili (čuvena sa random klincem) i najlaganije pričao sa drugim učesnicima.

Verovatno skoro niko ko se tad zadesio u bloku nije ni slutio da će mladi Belgijanac uskoro postati zvezda evropskog i svetskog fudbala. Naravno, ekipa u kojoj je Kompani igrao osvaja turnir, a on se takon toga seli u Nemačku gde 2 godine provodi u Hamburgu.

Posle HSV-a prelazi u Man City, a ostalo je istorija - 4 x Premijer liga, 4 x Liga kup, 2 x FA kup, 2 x Community Shield, a pored toga nebrojano mnogo individualnih priznanja i bronzana medalja na Svetskom prvenstvu 2018, uz 360 nastupa za City i 89 za nacionalni tim.

Međutim, Kompani još uvek nije završio sa fudbalom - trenutno je trener Anderlehta, kluba gde je sve počelo (u međuvremenu stigao i do Bajerna).

Iako je zakoračio na travnatu podlogu Nou Kampa, OId Traforda, Etihada, Santijago Bernabeua, Johan Krojf Arene i još mnogih čuvenih evropskih stadiona, sa sigurnošću se može reći da je prekretnica u njegovoj fudbalskoij karijeri bio vreli novobeogradski beton - stoji u ovoj priči na profilu "FF (Fflecer)".

