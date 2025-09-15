Slušaj vest

Futsal klub Partizan ušao je u drugu ligu Srbije, a planovi za narednu sezonu su najviši mogući - plasman u elitu! To neće biti lako jer je drugoligaški karavan, čini se, nikad jači.

Naredne sezone u drugoj ligi gledaćemo dva večita derbija, jer je pored Partizana i Crvena zvezda u istom rangu takmičenja i sprema ekipu za napad na prvu ligu, a ne bi trebalo zaboraviti ni ostale ekipe koje su veoma jake.

Čelnici Partizana ozbiljno su shvatili prelazni rok, pa su crno-beli dres zadužili legendarni golman Miodrag Aksentijević, dugogodišnji reprezentativac Srbije Denis Ramić, zatim prekaljeni asovi Dejan Jovanović, Drago Šljukić, Milan Ilić, talentovani čuvar mreže Dušan Mitić... Ali i dva Brazilca - Huan Felipe i Kaike Kosta Oliveira.

1/4 Vidi galeriju Huan Felipe i Denis Ramić stigli u KMF Partizan Foto: Futsal klub Partizan

O zaista zvučnom prelaznom roku za naš serijal "Mali fudbal, velike priče" govorio je tim-menadžer futsal kluba Partizan Nikola Radulović.

- Trener Igor Šošo se u saradnji sa upravom dogovorio o dolasku dva Brazilca, ja sam došao u klub malo kasnije. Možda je još veća bomba dolazak Denisa Ramića. Brazilci moraju da opravdaju očekivanja, ali za sada Huan Felipe pokazuje ozbiljan kvalitet, dok je Kaike Kosta Oliveira tek stigao i verujem da će se brzo uklopiti.

Foto: Futsal klub Partizan

- Tu su i ostala pojačanja Dejo, Drago, Miki, Dule, Milan Ilić... Ozbiljni igrači koje je dovela ambiciozna uprava. Radi se na fenomenalan način i siguran sam da će sve biti ispraćeno odličnim rezultatima. Roster je napravljen, tim je veoma kvalitetan i više neće biti pojačanja do kraja prelaznog roka - kaže on.

1/6 Vidi galeriju Huan Felipe Foto: Futsal klub Partizan

Druga liga deluje veoma kvalitetno, u futsal krugovima su složni da nikada nije bila jača.

- Slažem se u potpunosti! Pričao sam s mnogim ljudima i svi su složni da je druga liga najjača otkad se igra na nivou čitave Srbije. Svi pričaju o tom derbiju, koji će sigurno biti spektakularan, ali ne bih ja tu pomenuo samo Crvenu zvezdu, ima tu mnogo kvalitetnih klubova! Jagodina, Lučani, Leskovac, Partenon... Blace i Ivanjica su jako teška gostovanja, Leteći Holanđanin iz Vrbasa ima kvalitetnu ekipu, Požarevac isto... Ne bi trebalo otpisivati ni Omladinac iz Novih Banovaca, ni povratnika u drugu ligu, ekipu Vajld bors iz Kragujevca...

Derbi će biti spektakularan

Ipak, derbi je derbi. Partizan i Crvena zvezda imaju veoma kvalitetne timove.

- Tako je. Crvena zvezda se takođe pojačala, ali to je ona standardna priča vezana za sve sportove. Bez jake Zvezde nema ni jakog Partizana i obrnuto. Derbi će biti spektakl! Cela futsal javnost čeka tu utakmicu, prva je zakazana, ako se ne varam, kod nas na Banjici početkom novembra. Za srpski futsal bih voleo da i Partizan i Zvezda naredne sezone budu deo elite jer bi se samim tim čitav sport digao na jedan viši nivo.

Foto: Futsal klub Partizan

Siguran je Nikola Radulović da će navijači prepoznati kvalitet Partizana, ali i Crvene zvezde.

- Nadam se. Mi svi znamo da kada se ode u Blace, Smederevsku Palanku i neke druge gradove, da su pune hale. Siguran sam da će Partizan i Crvena zvezda doprineti da utakmice u Beogradu, ali i ostatku Srbije budu daleko posećenije.

Otkrio je Radulović i kako je stigao u Partizan:

- Čelni ljudi kluba su se raspitali za mene, svoj sud je potom dao i Nemanja Miljković, moj dugogodišnji saradnik iz bivšeg kluba. Posle toga je sa mnom kontaktirao predsednik Nenad Masal i brzo smo se dogovorili jer je Partizan klub za koji navijam od rođenja i ovo je ostvarenje nekog mog sna. Radiću kao tim-menadžer, ali ću pored toga pomagati i šefu stručnog štaba Igoru Šošu u radu sa seniorskim timom. Zadatak mi je da, između ostalog, osposobim i omladinsku školu, koja bi s vremenom postala važan oslonac za razvijanje mladih igrača i proizvodnju talenata za prvi tim. Nema dileme da nas čeka ozbiljan posao, ali sam siguran da će navijači Partizana uživati u igri kluba i rezultatima.

1/4 Vidi galeriju Nikola Radulović Foto: Privatna arhiva

Učitelj: Veliki uspeh s klincima

Nikola Radulović imao je uspešnu igračku karijeru, zatim se dokazao kao trener, ali, kako on tvrdi, najponosniji je na rad sa omladincima.

- Omladince FON preuzeo sam od Marka Markovića, koji mi je ustupio to mesto i spojio me sa Aleksandrom Đokovićem. Za pet sezona tri puta smo osvajali ligu Beograda, jednom smo bili najbolji u Srbiji, a dva puta vicešampioni države. Ipak, najponosniji sam što smo u seniorski futsal izbacili igrače kao što su Nenad Vasić, Milutin Kovačević, Mladen Stojanović, Nikola Lazarević, golmani Dušan Mitić i Luka Makivić... I, naravno, Ognjen Pajković, to je igrač na kog sam najviše ponosan.

Foto: Privatna arhiva

Drugi deo intervjua s Nikolom Radulovićem, u kom je tim-menadžer Partizana govorio o svojoj igračkoj i trenerskoj karijeri, čeka vas u četvrtak na portalu Kurir.rs.

BONUS VIDEO: