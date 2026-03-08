Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine razbili su Partizan rezultatom 3:0 na stadionu "Karađorđe" u utakmici 27. kola Superlige Srbije.

i ovaj meč je iz svečane lože "Karađorđa" pratio najpoznatiji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji i kao Baka Prase.

Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, Baka Prase je i ovaj put uplatio milion dinara na pobedu Vojvodine, što mu je još jednom donelo ozbiljnu svotu novca!

S obzirom na to da je kvota na pobedu Vojvodine bila 2.59, Ilić je inkasirao 2.590.000 dinara, a tiket je podelio i javno na Instagram profilu.

Pogledajte!

Baka Prase tiket Vojvodina - Partizan
Baka Prase tiket Vojvodina - Partizan Foto: Printscreen/Instagram/bakabonanza

