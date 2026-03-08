Fudbaleri Vojvodine pobedili su Partizan, a Baka Prase inkasirao milionsku svotu. Pročitajte kako je došao do ovog uspeha!
ludilo
BAKA PRASE ZARADIO MILIONE NA PORAZU PARTIZANA! Auu, evo koliko je novca uložio! Ludi tiket koji će vas šokirati!
Slušaj vest
Fudbaleri Vojvodine razbili su Partizan rezultatom 3:0 na stadionu "Karađorđe" u utakmici 27. kola Superlige Srbije.
i ovaj meč je iz svečane lože "Karađorđa" pratio najpoznatiji srpski jutjuber i influenser, Bogdan Ilić, poznatiji i kao Baka Prase.
Vojvodina - Partizan 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Naime, Baka Prase je i ovaj put uplatio milion dinara na pobedu Vojvodine, što mu je još jednom donelo ozbiljnu svotu novca!
S obzirom na to da je kvota na pobedu Vojvodine bila 2.59, Ilić je inkasirao 2.590.000 dinara, a tiket je podelio i javno na Instagram profilu.
Pogledajte!
Baka Prase tiket Vojvodina - Partizan Foto: Printscreen/Instagram/bakabonanza
BONUS VIDEO:
1 · Reaguj
Komentariši