U trenucima kada je glavni sudija utakmice Munster - Herta (1:2) Feliks Bikel pokušao da gleda snimak jedne sporne situacije, navijači su preskočili ogradu i isčupali kabl.

Tako je onemogućen rad ekrana koji je bio konekcija VAR sobe i terena.

Inače, Bikel je dobio poziv iz VAR sobe da provedi da li bi za Hertu trebalo da bude dosuđen jedanaesterac u završnici prvog poluvremena.

Pogledajte bizarnu situaciju:

Kako glavni sudija nije mogao da donese odluku, to su učinile sudije iz VAR sobe. Dosuđen je penal za Hertu koja je sa bele tačke došla do prednosti golom Risea.

Munster je izjednačio preko Hejera u prvom minutu drugog poluvremena, a pobedu gostima je doneo Vinkler golom u 93. minutu.

