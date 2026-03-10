Svi događaji
Od najnovijeg
20:21

ATLETIKO - TOTENHEM

Atletiko: Oblak - Pubil, Le Norman, Hanko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Kardozo, Lukman - Alvarez, Grizman.

Totenhem: Kinski - Romero, Danso, Van de Ven - Pedro Poro, Sar, Grej, Spens - Kolo Muani, Rišarlison, Tel.

20:19

NJUKASL - BARSELONA

Njukasl: Ramsdejl - Tripije, Tijao, Brn, Hol - Remzi, Tonali, Žoelinton - Elanga, Osula, Barns.

Barselona: Žoan Garsija - Žoao Kanselo, Ronald Arauho, Kubarsi, Žerar Martin - Pedri, Bernal - Jamal, Fermin Lopez, Rafinja - Levandovski.

20:06

ATALANTA - BAJERN

Atalanta: Karneseki - Zapakosta, Hien, Kolašinac, Bernaskoni - Sulemana, De Ron, Pašalić, Zalevski - Krstović, Skamaka.

Bajern: Urbig - Stanišić, Upamekano, Tah, Lajmer - Kimih, Pavlović - Olise, Gnabri, Luis Dijaz - Džekson.