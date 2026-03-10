Od 21 čas igraju se tri utakmice osmine finala Lige šampiona
LIGA ŠAMPIONA UŽIVO: Očekuje nas pakao u Bergamu, Njukaslu i Madridu!
ATALANTA - BAJERN MINHEN 0:0
NJUKASL - BARSELONA 0:0
ATLETIKO - TOTENHEM 0:0
U prvom terminu od 18.45 sastali su se Galatasaraj i Liverpul.
U sredu igraju Leverkuzen - Arsenal, PSŽ - Čelsi, Real Madrid - Mančester siti i Bodo Glimt - Sporting.
20:21
ATLETIKO - TOTENHEM
Atletiko: Oblak - Pubil, Le Norman, Hanko, Ruđeri - Simeone, Ljorente, Kardozo, Lukman - Alvarez, Grizman.
Totenhem: Kinski - Romero, Danso, Van de Ven - Pedro Poro, Sar, Grej, Spens - Kolo Muani, Rišarlison, Tel.
20:19
NJUKASL - BARSELONA
Njukasl: Ramsdejl - Tripije, Tijao, Brn, Hol - Remzi, Tonali, Žoelinton - Elanga, Osula, Barns.
Barselona: Žoan Garsija - Žoao Kanselo, Ronald Arauho, Kubarsi, Žerar Martin - Pedri, Bernal - Jamal, Fermin Lopez, Rafinja - Levandovski.
