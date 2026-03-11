BAJER LEVERKUZEN - ARSENAL 1:0
LIGA ŠAMPIONA
LIGA ŠAMPIONA: Potpuni šok za Arsenal, Leverkuzen vodi!
U sredu su na programu preostala četiri meča osmine finala Lige šampiona.
U popodnevnom terminu sastaju se Bajer Leverkuzen i Arsenal.
Utakmica se igra na stadionu "Baj Arena" sa početkom u 18.45 časova.
19:34
Poluvreme
Završeno je prvo poluvreme u Leverkuzenu, nije bilo golova, a ni prevelikih uzbuđenja.
19:07
20. minut - Prečka
Sjajan šut Martinelija iskosa sa leve strane. Na sreću leverkuzena lopta pogađa prečku nemoćnog Blasviča.
18:33
Sastavi:
Bajer: Blasvič, Kuansah, Andrih, Tapsoba, Poku, Grimaldo, Palasios, Garsija, Terier, Maza, Kofane
Arsenal: Raja, Timber, Saliba, Gabriel, Inkapije, Rajs, Zubimendi, Saka, Martineli, Eze, Đokereš
17:26
Leverkuzen srušio Olimpijakos
Nemački klub je u plej-ofu za osminu finala izbacio Olimpijakos. Leverkuzen je slavio u Atini sa 2:0, dok u revanšu nije bilo golova.
