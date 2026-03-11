Svi događaji
Od najnovijeg
19:34

Poluvreme

Završeno je prvo poluvreme u Leverkuzenu, nije bilo golova, a ni prevelikih uzbuđenja.

19:07

20. minut - Prečka

Sjajan šut Martinelija iskosa sa leve strane. Na sreću leverkuzena lopta pogađa prečku nemoćnog Blasviča.

18:47

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Leverkuzenu.

18:33

Sastavi:

Bajer: Blasvič, Kuansah, Andrih, Tapsoba, Poku, Grimaldo, Palasios, Garsija, Terier, Maza, Kofane

Arsenal: Raja, Timber, Saliba, Gabriel, Inkapije, Rajs, Zubimendi, Saka, Martineli, Eze, Đokereš

17:27

Debakl Atalante i Totenhema

Ne propustiteFudbalSVET OVAKVU BRUKU U LIGI ŠAMPIONA NIJE VIDEO: Neverovatni kiksevi golmana bacili u drugi plan šestardu Bajerna i penal za Barselonu u 96. minutu
Liga šampiona

17:27

Galata ponovo koban po Liverpul

Ne propustiteFudbalLIVERPUL PONOVO PAO U PAKLU BOSFORA: Galatasaraj nakon fantastičnog meča nosi prednost na Enfild!
profimedia-1081751409.jpg

17:26

Leverkuzen srušio Olimpijakos

Nemački klub je u plej-ofu za osminu finala izbacio Olimpijakos. Leverkuzen je slavio u Atini sa 2:0, dok u revanšu nije bilo golova.

17:22

Arsenal maksimalan

Arsenal je ligaški deo takmičenja završio na prvom mestu sa svih osam pobeda i direktno se plasirao u osminu finala.