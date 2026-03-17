19:20

34. minut - 1:0 - Inacio

Potpuno zasluženo Sporting je došao u vođstvo i naplatio silne promašaje. Inacio je strelac.

18:55

10. minut - Ogroman pritisak Sportinga od starta

Svim silama krenuli su Portugalci u napad, ređaju se šanse pred golom Bodea.

18:50

18:45

1. minut - Počeo je meč u Lisabonu

Počela je revanš utakmica osmine finala između Sportinga i Bodo Glimta.

18:20

Sastavi:

Sporting: Silva, Fresneda, Kvarežma, Inasio, Araužo, Hjulmand, Morita, Katamo, Trinkao, Gonsalves, Suarez.

Bodo Glimt: Haikin, Sjevold, Bjertuft, Gundersen, Bjerkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Heg, Hauge.

16:40

Nestvarni Bodo Glimt

Norvežani su zadivili čitav fudbalski svet i nadomak su još jedne senzacije. Nakon što su u ligaškoj fazi savladali Mančester siti (3:1 i Atletiko u Madridu (2.1), Bodo je u plej-ofu za osminu finala dvostrukom pobedom (3:1, 2:1), eliminisao aktuelnog vicešampiona Inter. U prvom meču osmine finala na samom severu Evrope potukli su do nogu portugalskog šampiona sa 3:0. Videćemo da li Sporting ima odgovor.