LUDNICA U LISABONU: Sporting konačno krunisao ogromnu inicijativu!
U utorak su na programu prve četiri utakmice revanš mečeva osmine finala Lige šampiona.
U popodnevnom terminu od 18.45 časova, sastaju se Sporting i Bodo Glimt.
Bodo Glimt je u prvom meču slavio sa 3:0 i na korak je od novog čuda.
U večernjem terminu od 21 čas na programu su još tri susreta:
Mančester siti - Real Madrid (0:3)
Čelsi - PSŽ (2:5)
Arsenal - Bajer Leverkuzen (1:1)
34. minut - 1:0 - Inacio
Potpuno zasluženo Sporting je došao u vođstvo i naplatio silne promašaje. Inacio je strelac.
10. minut - Ogroman pritisak Sportinga od starta
Svim silama krenuli su Portugalci u napad, ređaju se šanse pred golom Bodea.
1. minut - Počeo je meč u Lisabonu
Počela je revanš utakmica osmine finala između Sportinga i Bodo Glimta.
Sastavi:
Sporting: Silva, Fresneda, Kvarežma, Inasio, Araužo, Hjulmand, Morita, Katamo, Trinkao, Gonsalves, Suarez.
Bodo Glimt: Haikin, Sjevold, Bjertuft, Gundersen, Bjerkan, Evjen, Berg, Fet, Blomberg, Heg, Hauge.
Nestvarni Bodo Glimt
Norvežani su zadivili čitav fudbalski svet i nadomak su još jedne senzacije. Nakon što su u ligaškoj fazi savladali Mančester siti (3:1 i Atletiko u Madridu (2.1), Bodo je u plej-ofu za osminu finala dvostrukom pobedom (3:1, 2:1), eliminisao aktuelnog vicešampiona Inter. U prvom meču osmine finala na samom severu Evrope potukli su do nogu portugalskog šampiona sa 3:0. Videćemo da li Sporting ima odgovor.