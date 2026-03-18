Svi događaji
Od najnovijeg
19:37

45+7. minut - Jamal sa penala!

Barselona ponovo vodi! Posle VAR provere, sudija je dosudio jedananesterac za katalonski tim pošto je Tripije povukao Rafinju koji se našao u šansi pred golom Njukasla. Precizan sa "bele tačke" bio je Lamin Jamal.

19:13

28. minut - Elanga - još jednom!

Atomski fudbal na "Nou Kampu" - ponovo egal!

19:03

18. minut - Ludilo na Nou Kampu

Bernal za 2:1! 

18:59

15. minut - Njukasl se vraća

Elanga nadmudrio Garsiju i u Kataloniji je opet egal!

18:51

6. minut - Rafinja načeo Engleze!

Sjajna akcija fudbalera Barselone realizovana pogotkom.

18:45

Meč je počeo!

Ko ide u četvtfinale?!

18:17

Revanš - biti ili ne biti

Fudbaleri Barselone i Njukasla ove igraju jedan od najzanimljivijih revanš mečeva osmine finala Lige šampiona, a razlog za to je rezultat prvog meča, pošto je na Sent Džejms Parku bilo 1:1. Sada ostaje da se vidi da li "Svrake" možda mogu da naprave iznenađenje i plasiraju se dalje protiv španskog velikana.

Barselona je u dobroj formi, za vikend je sa čak 5:2 pobedila Sevilju, dok je i Njukasl napravio iznenađenje i pobedio je Čelsi sa 1:0 u gostima.