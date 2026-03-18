BARSELONA - NJUKASL 3:2 (3:2)
BARSELONA - NJUKASL: Nerealne scene na "Nou Kampu" - pet golova za poluvreme!
Fudbaleri Barselone i Njukasla igraju revanš meč osmine finala Lige šampiona.
Barselona - Njukasl, 1/8 finala Lige šampiona
45+7. minut - Jamal sa penala!
Barselona ponovo vodi! Posle VAR provere, sudija je dosudio jedananesterac za katalonski tim pošto je Tripije povukao Rafinju koji se našao u šansi pred golom Njukasla. Precizan sa "bele tačke" bio je Lamin Jamal.
Revanš - biti ili ne biti
Fudbaleri Barselone i Njukasla ove igraju jedan od najzanimljivijih revanš mečeva osmine finala Lige šampiona, a razlog za to je rezultat prvog meča, pošto je na Sent Džejms Parku bilo 1:1. Sada ostaje da se vidi da li "Svrake" možda mogu da naprave iznenađenje i plasiraju se dalje protiv španskog velikana.
Barselona je u dobroj formi, za vikend je sa čak 5:2 pobedila Sevilju, dok je i Njukasl napravio iznenađenje i pobedio je Čelsi sa 1:0 u gostima.
