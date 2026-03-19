Na samitu će učestvovati čelnici sudijskih organizacija iz engleske Premijer lige, španske Primere, italijanske Serije A, nemačke Bundeslige i francuske Lige 1, kako bi razmotrili načine da se VAR vrati prvobitnoj nameni, intervencijama samo u slučajevima očiglednih grešaka.

Sastanak je inicirao šef sudija Uefa Roberto Roseti, koji je nedavno upozorio da fudbal ne sme da ide u pravcu "mikroskopskih VAR intervencija".

"Mislim da smo zaboravili zašto je VAR uveden. Kod objektivnih odluka je fantastičan, ali kod interpretacija je mnogo teže. Zato smo i govorili o jasnim i očiglednim greškama, uz čvrste dokaze", rekao je Roseti.

Prema podacima iz ove sezone, Premijer liga ima najnižu stopu VAR intervencija, 0,275 po utakmici, iako to nije smanjilo kontroverze. Slede Bundesliga i Primera sa po 0,38 intervencija, Serija A sa 0,44 i Liga 1 sa 0,47 po meču.

U Ligi šampiona VAR se koristi u proseku 0,45 puta po utakmici.

Roseti je naglasio i potrebu da sve lige koriste "jedan tehnički jezik", posebno nakon čestih polemika oko neujednačenog tumačenja pravila, poput igranja rukom.

U Uefa se nadaju da bi predstojeći sastanak mogao da dovede do jedinstvenijeg pristupa pravilima igre i upotrebi VAR tehnologije širom Evrope.

(Beta)

Ne propustiteFudbal"SVE RADE DA PARTIZAN NE PROĐE UEFA MONITORING!" Danko Lazović otkrio probleme crno-belih: Reći ćemo ko i šta su sve radili protiv kluba!
Predrag Mijatović i Danko Lazović
FudbalJSD PARTIZAN SE OGLASIO ZBOG FK PARTIZAN: Verujemo da će naći održivo i realno rešenje za stabilnost kluba i zadovoljstvo navijača
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić
FudbalSRBIJA ZAMENILA ARGENTINU: UEFA otkazala Finalisimu, Orlovi umesto Gaučosa testiraju Crvenu furiju
Da li bi Srbija mogla da uskoči umesto Irana na Mundijal?
FudbalOTKRIVAMO! Partizan mora hitno da nađe 2.900.000 evra! Rasim Ljajić potpuno otvoreno za Kurir: Imamo rok do kog moramo da nađemo novac...
Rasim Ljajić

Fudbalska akademija u Venecueli Puerto Kabeljo Izvor: Kurir sport