Na samitu će učestvovati čelnici sudijskih organizacija iz engleske Premijer lige, španske Primere, italijanske Serije A, nemačke Bundeslige i francuske Lige 1, kako bi razmotrili načine da se VAR vrati prvobitnoj nameni, intervencijama samo u slučajevima očiglednih grešaka.

Sastanak je inicirao šef sudija Uefa Roberto Roseti, koji je nedavno upozorio da fudbal ne sme da ide u pravcu "mikroskopskih VAR intervencija".

"Mislim da smo zaboravili zašto je VAR uveden. Kod objektivnih odluka je fantastičan, ali kod interpretacija je mnogo teže. Zato smo i govorili o jasnim i očiglednim greškama, uz čvrste dokaze", rekao je Roseti.

Prema podacima iz ove sezone, Premijer liga ima najnižu stopu VAR intervencija, 0,275 po utakmici, iako to nije smanjilo kontroverze. Slede Bundesliga i Primera sa po 0,38 intervencija, Serija A sa 0,44 i Liga 1 sa 0,47 po meču.

U Ligi šampiona VAR se koristi u proseku 0,45 puta po utakmici.

Roseti je naglasio i potrebu da sve lige koriste "jedan tehnički jezik", posebno nakon čestih polemika oko neujednačenog tumačenja pravila, poput igranja rukom.

U Uefa se nadaju da bi predstojeći sastanak mogao da dovede do jedinstvenijeg pristupa pravilima igre i upotrebi VAR tehnologije širom Evrope.

(Beta)