ZVEZDA - RADNIČKI: Crveno-beli protiv Nišlija žele nastavak pobedničke serije! Poznati su sastavi oba tima!
Fudbaleri Crvene zvezde u 28. kolu Super lige Srbije dočekuju Radnički iz Niša (subota, 16.00), a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Eraković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai – Duarte.
RADNIČKI NIŠ (5-3-2): Manojlović – Mijailović, Jokić, Vitas, Pavlović, Ilić – Kanute, Milosavljević, Nikolić – Arijibi, Spasić.
Trener Radničkog nema dilemu
Stanković poslao jasnu poruku
Međusobni dueli
Poslednji međusobni okršaj završen je iznenađenjem, Radnički i Zvezda su u Nišu odigrali nerešeno, 0:0. Pre toga Zvezda je lako izlazila na kraj sa Radničkim i pobeđivala je Nišlije na svakom meču od 24. novembra 2018. kada je takođe bilo nerešeno, samo 2:2. Jedan meč Zvezda je dobila tek posle penala, 2022. godine u Kupu.
Trenutna forma
Crvena zvezda nalazi se u odličnoj formi i od poraza protiv Lila u Ligi Evrope vezala je četiri pobede - tri u ligi i jednu u Kupu. Sa druge strane, Nišlije su bez pobede već dva kola. Na tabeli, Crvena zvezda je prva sa 66 bodova, dok je Radnički deveti sa 33 boda.