15:10

Sastavi

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Seol, Eraković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Ovusu, Kostov, Katai – Duarte.

RADNIČKI NIŠ (5-3-2): Manojlović – Mijailović, Jokić, Vitas, Pavlović, Ilić – Kanute, Milosavljević, Nikolić – Arijibi, Spasić.

15:04

Trener Radničkog nema dilemu

Šta je trener Radničkog, Takis Lemonis, rekao pred ovaj meč možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalLEMONIS PRED GOSTOVANJE LIDERU: Svi vole da igraju protiv Zvezde
Takis Lemonis

15:03

Stanković poslao jasnu poruku

Šta je Dejan Stanković rekao pred ovaj meč možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalNAJJAČI SASTAV ZA NIŠLIJE Stanković pred Radnički: Trebaće nam svaki glas i svaki dlan u naredna dva meseca
15:02

Međusobni dueli

Poslednji međusobni okršaj završen je iznenađenjem, Radnički i Zvezda su u Nišu odigrali nerešeno, 0:0. Pre toga Zvezda je lako izlazila na kraj sa Radničkim i pobeđivala je Nišlije na svakom meču od 24. novembra 2018. kada je takođe bilo nerešeno, samo 2:2. Jedan meč Zvezda je dobila tek posle penala, 2022. godine u Kupu.

15:01

Trenutna forma

Crvena zvezda nalazi se u odličnoj formi i od poraza protiv Lila u Ligi Evrope vezala je četiri pobede - tri u ligi i jednu u Kupu. Sa druge strane, Nišlije su bez pobede već dva kola. Na tabeli, Crvena zvezda je prva sa 66 bodova, dok je Radnički deveti sa 33 boda.

15:00

Zvezda apsolutni favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i sve osim pobede Zvezde bila bi senzacija. Kvota na crveno-bele je 1,08, na nerešen ishod je 13, a na pobedu Radničkog 20.

Ne propustiteKvotaDA LI NIŠLIJE IMAJU BILO KAKVE ŠANSE NA MARAKANI?! Pogledajte kakve su kvote pred meč Zvezda - Radnički!
