Velika tragedija dogodila se na Kosovu i Metohiji, gde je u subotu nastradao Faruk Isufi, nakon pucnjave u selu Bokšić.

Za ubistvo se sumnjiči njegov brat, Jetmir Isufi, bivši fudbaler Dukađinija, nakon verbalne svađe, prenosi "Sinjali".

Izvori portala "IndeksOnline" navode da se tragedija dogodila u porodičnoj kući, dok je sukob između braće započeo iz porodičnih razloga. Isti izvori navode da je svađa prvobitno izbila oko prava na kuću.

Pretpostavlja se da je Jetmiri Isufi pucao u genitalije i karlični deo svog brata. Faruk Isufi je prvo prevezen u hitnu pomoć u Klina, a potom u Bolnica u Peći. Iz bolnice su saopštili da, uprkos naporima medicinskog tima, osoba nije imala znakove života.

U međuvremenu se oglasilo i Osnovno tužilaštvo u Peći, koje je saopštilo da je osumnjičeni uhapšen i da mu je po nalogu državnog tužioca određeno zadržavanje do 48 sati, prenosi Gazeta Express.

- Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je usled teških povreda preminula. Smrt žrtve konstatovao je dežurni lekar iz Regionalne bolnice u Peći - navodi se, između ostalog, u saopštenju.

