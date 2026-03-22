Slušaj vest

"Građanima" je ovo deveti trofej Liga kupa u istoriji, a prvi još od 2021. godine.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija sa Vemblija Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images / Sipa USA / Profimedia

Arsenal je bolje počeo meč, Haverc je propustio veliku priliku u 7. minutu.

Nakon toga nije bilo većih uzbuđenja do kraja poluvremena. U drugom delu igre usledio je "blickrig" Sitija.

U 60. i 64. minutu strelac je bio, ni manje ni više, no levi bek Niko O'Rajli, koji je sa dva gola ekspresno bacio "tobdžije" na kolena.

Oba gola pala su maltene identično. Mateusa Nunješa niko nije čuvao po desnom boku, a on je poslao dva dobra centarušta.

Kod prvog je Kepi Arisabalagi lopta bukvalno ispala iz ruku i O'Rajli je dobio zicer za gol, a kod drugog je mladi Englez ostao potpuno nečuvan i sa par metara od gola glavom loptu smestio u jedva branjenu mrežu.

Dvadesetjednogodišnji O'Rajli je time postao najmlađi dvostruki strelac u finalu Liga kupa još od 2006. godine i Vejna Runija, a Gvardiola je posle proslave nakon drugog pogotka dobio žuti karton zbog iste.

Arsenal je do kraja meča bacio sve karte na napad imao je nekoliko dobrih šansi, ali je Traford ostao nematiran za konačnih 0:2 i trofej u vitrinama Sitija.

Arsenal je tako ostao bez prilike da osvoji sva četiri trofeja u jednoj sezoni, čemu se "tobdžije" nadale.

Arsenal je u prvi Premijer ligi sa devet bodova više i utakmicom više od Mančester sitija.