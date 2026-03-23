Nakon što je povredu dožive as Bajer Leverkuzena Džarel Kuansa, Tomas Tuhel je odlučio da pozove Bena Vajta.

Zanimljivo je da je Ban Vajt odlučio da napusti reprezentaciju nakon što se nije našao na spisku Gereta Sautgejta za Mundijal u Kataru 2022. godine. Od tada je odbijao da se odaziva, nije doduše ni dobijao pozive, a to se nije promenilo ni dolaskom Tomasa Tuhela. Do danas.

Sa spiska su zbog povreda otpali pomenuti Kuansa i Ebereči Eze, umesto koga je poziv dobio Harvi Barns iz Njukasla.

Zanimljivo je to da Trent Aleksander-Arnold i sada nije dobio poziv, iako se otvorila šansa, pa je po svemu sudeći i Ben Vajt ispred njega kod Tomasa Tuhela.

Engleska reprezentacija će tokom martovskog prozora odigrati prijateljske utakmice protiv Japana i Urugvaja.

