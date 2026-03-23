Uoči prijateljskih duela fudbalske reprezentacije Srbije protiv Španije i Saudijske Arabije, u nacionalni tim vraćaju se braća Sergej i Vanja Milinković-Savić.

Sergej je duže vreme bio van reprezentativnih planova, dok je Vanja povremeno figurirao na širem spisku. Ipak, prvi put još od Evropskog prvenstva, obojica su se odazvala pozivu selektora Veljka Paunovića.

Sergej Milinković-Savić u dresu Srbije Foto: Starsport

Pozitivna atmosfera već je primetna, na društvenim mrežama osvanule su fotografije sa njihovog dolaska u Staru Pazovu, gde su se pojavili zajedno i u dobrom raspoloženju, uz osmehe koji nagoveštavaju novi početak u dresu reprezentacije.

O njima je danas pričao selektor Veljko Paunović na konferenciji za medije:

- Za mene je povratak braće Milinković-Savić izuzetan događaj i zadovoljstvo što ponovo mogu da radim sa njima. To je veliki dobitak za srpski fudbal. To su dva bitna karaktera i svlačionici i jako voljena od strane saigrača. Jako mi je drago da možemo da računamo na njih - rekao je Paunović.

