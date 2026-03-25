Omladinska (U19) reprezentacija Srbije odigrala je prvi meč završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.

"Orlići", koje sa klupe predvodi Gordan Petrić, uspeli su da savladaju velikog favorita Englesku rezultatom 0:2.

Golove za Srbiju postigli su Mihajlo Cvetković u 39. i Bogdan Kostić u 65. minutu, a pogodak fudbalera Anderlehta bio je za TV špice i "Puškaš" nagradu.

Cvetković je presekao napad Engleza na polovini Srbije, a onda - šokirao Engleze udarcem sa polovine terena. Lopta je završila u mreži, a gol Cvetkovića će se prepričavati.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Podsetimo, "orliće" čekaju još dva meča, protiv Portugala (subota, 17.00) i Poljske (utorak, 17.00). Domaćin turnira je Portugal, a samo prvoplasirana ekipa putuje na Evropsko prvenstvo.

