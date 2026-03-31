SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA: Kakav šok u Bačkoj Topoli - Orlovi gube! Katastrofalna greška...
Fudbaleri Srbije igraju protiv Saudijske Arabije prijateljski meč na TSC Areni u Bačkoj Topoli.
37. minut - Orlovi napadaju, ali bez realizcije
Za sada se najviše ističe Sergej Milinković-Savić, ali bez uspeha...
25. minut - Saudijci igraju prljavo
Drugi žuti karton za goste! Al Hamdan je oštro uklizao Stankoviću.
23. minut - Šteta!
Sjajna šansa za Orlove: odlična lopta u prostor za Veljka Birmančevića, ali je Al Ovajis uspeo da odbrani.
12. minut - Gosti sve opasniji
Posle gola, Saudijska Arabija napada sve agresivnije. Srećom, Orlovi su uspeli da se odbrane posle opasnih kontri...
8. minut - GOL! Kakav šok u Bačkoj Topoli
Katastrofalna greška naše odbrane! Aleksa Terzić i Predrag Rajković se nisu razumeli, te su gosti došli do vođstva!
Strelac je Alhamdan.
SASTAVI
Srbija: Rajković - Terzić, Pavlović, Milenković, Eraković - Stanković, Milinković-Savić - Gaćinović, Samardžić, Birmančević - Jović.
Saudijska Arabija: Al Ovais, Al Mufariž, Alsahafi, Abdulhamid, Bušal, Al Aliva, Alđohani, Hamed, Alhamdan, Masud, Kano.
Fudbalski spektal u Bačkoj Topoli
Fudbalere Srbije posle poraza od Španije očekuje nova prijateljska utakmica, ovoga puta protiv Saudijske Arabije.
Selektor Srbije Veljko Paunović imaće šansu da se i u ovom duelu uveri na koje igrače će moći najozbiljnije da računa na jesen kada bude počela Liga nacija. Očekuje se da stadion u Bačkoj Topoli bude pun, a Srbija će poslužiti Saudijskoj Arabiji kao odlična provera pred Svetsko prvenstvo.
Srbija je favorit na ovom susretu, te je kvota na pobedu Orlova 1.50, dok se trijumf gostujuće selekcije plaća koeficijentom 6.75.
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije izjavio je da je jedini način za napredak nacionalnog tima igranje protiv najjačih selekcija, bez obzira na trenutnu razliku u kvalitetu.
"Bez obzira na razliku, jedini način da je smanjimo jeste da se takmičimo sa najboljima. Spremni smo da prihvatimo svaki ishod, jer je to deo procesa. Ne želimo da se krijemo, potrebni su nam jaki rivali", rekao je Paunović na konferenciji za novinare.