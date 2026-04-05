ČUKARIČKI SA IGRAČEM MANJE ODNEO BOD IZ HUMSKE! Partizan ponovo kiksnuo, crno-beli nisu uspeli da se vrate na drugo mesto!
U derbiju 29. kola Super lige Srbije, fudbaleri Partizana su na svom terenu remizirali protiv Čukaričkog - 0:0 (0:0).
Utakmica između Partizana i Čukaričkog večeras nije donela previše uzbuđenja, barem u prvih 45 minuta igre. Prva prava prilika viđena je tek u 10. minutu kada je Sek centrirao sa desne strane, a Vanja Dragojević uhvatio volej sa oko 10 metara i pogodio stativu.
Nakon toga teren je uglavnom bio scena sporog tempa i inicijative crno-belih, koji su držali loptu, ali nisu uspeli da stvore konkretne šanse. Čukarički je prvi ozbiljniji napad izveo tek u 37. minutu, brza kontra, lopta do Mijovića na desnom boku, ulazak u sredinu i šut, ali lopta je prošla tik pored stative.
Trenutak koji je dodatno zakomplikovao situaciju za Brđane usledio je u 40. minutu, kada je Andreja Stojanović faulirao Seka i zaradio drugi žuti karton, završivši svoj meč ranije nego što je očekivao. Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije menjao.
Zapretio je Partizan na startu drugog poluvremena, odnosno u 49. minutu, kada je Dragojević sa ivice šesnaesterca pokušao udarac, ali lopta je otišla daleko preko gola. Tempo igre ubrzo je opao, a u 60. minutu meč je nakratko prekinut zbog vatrometa navijača crno-belih.
U 64. minutu Vukotić je ponovo pokušao iz daljine, ali golman Čukaričkog je bio siguran i sačuvao mrežu. Velika šansa viđena je u 75. minutu kada je Vukotić, nakon centaršuta sa desne strane, šutirao iz voleja, ali lopta je otišla preko gola, pa ni tada promene rezultata nije bilo.
U 86. minutu Ugrešić je imao šansu da konačno dovede Partizan u vođstvo. Posle odličnog napada crno-belih i preciznog centaršuta, šut glavom je prošao tik pored leve stative, a mreža Čukaričkog ostala je netaknuta.
Do samog kraja utakmice Partizan je vršio pritisak, ali mreža Čukaričkog ostala je netaknuta. Gosti su izdržali sa igračem manje i osvojili važan bod.
86. minut - Umalo gol...
Sjajan napad crno-belih, Ugrešić je šutirao glavom posle centaršuta, ali je lopta proletela tik pored leve stative.
82. minut - Slab pokušaj Natha...
Šutirao je Natho levom nogom, ali je to učinio prilično slabo, pa je lopta završila u rukama golmana Čukaričkog!
75. minut - Preko gola...
Posle centaršuta sa desne strane Vukotić je šutirao iz voleja, ali je poslao loptu preko gola... Još uvek nema promene rezultata!
64. minut - Brani Nikolić!
Oprobao je Vukotić svoj udarac iz velike udaljenosti, ali je golman Čukaričkog intervenisao i sačuvao svoju mrežu!
60. minut - Prekid!
Zbog vatrometa iznad južne tribine, koji je zahvatio i deo terena, glavni sudija bio je primoran da prekine utakmicu koja će se uskoro nastaviti...
56. minut - Mirno je u Humskoj!
Bez većih uzbuđenja, slična slika na terenu kao u većem delu prvog poluvremena...
49. minut - Šansa za Partizan!
Dragojević je oprobao udarac sa ivice šesnaesterca, ali je lopta otišla daleko preko gola...
40. minut - Crveni karton!
Andreja Stojanović je faulirao Seka i dobio drugi žuti karton, Čukarički ima igrača manje!
37. minut - Prva ozbiljna prilika za Čukarički!
Sevnula je kontra Brđana, Mijović je dobio loptu na desnom boku, potom ušao u sredinu i šutirao, ali je lopta prošla pored stative!
32. minut - Uspavanka u Humskoj!
Partizan ima kontrolu igre, drži loptu u nogama gotovo 70 odsto vremena, ali konkretnih šansi za sada nema.
24. minut - Prekid!
Golman Partizana Marko Milošević završio je na zemlji... Miladinović je spoljnom uposlio Matijaševića, ali je golman Partizana bio brži i prvi došao do lopte, nakon čega je dobio nezgodan udarac.
20. minut - Mirno je u Humskoj...
Lopta je više u nogama fudbalera Partizana, ali nema većih uzbuđenja!
Princ Tejgo uz Partizan!
Bivši napadač Parnog valjka gleda utakmicu protiv Čukaričkog!
12. minut - Prvi žuti karton!
Andrej Stojanović je prekinuo kontru Partizana, faulirao je Vukotića i dobio žuti karton!
10. minut - Stativa!
Mnogo sreće za Čukarički u ovoj situaciji! Sek je centrirao sa desne strane, a Vanja Dragojević je uhvatio volej i sa nekih 10 metara pogodio stativu...
Ovo su sastavi za današnju utakmicu:
Partizan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Dragojević, Zdjelar – Sek, Vukotić, B.Kostić – Polter.
Čukarički: Nikolić – Miletić, Tomović, Maiga, Stojanović – Sisoko, Mijailović – Mijović, Matijašević, Miladinović – Tedić.