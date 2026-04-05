21:00

Završena je utakmica!

Partizan - Čukarički: 0:0 (0:0)

20:53

Igraće se još sedam minuta sudijske nadoknade!

20:48

86. minut - Umalo gol...

Sjajan napad crno-belih, Ugrešić je šutirao glavom posle centaršuta, ali je lopta proletela tik pored leve stative.

20:47

82. minut - Slab pokušaj Natha...

Šutirao je Natho levom nogom, ali je to učinio prilično slabo, pa je lopta završila u rukama golmana Čukaričkog!

20:39

75. minut - Preko gola...

Posle centaršuta sa desne strane Vukotić je šutirao iz voleja, ali je poslao loptu preko gola... Još uvek nema promene rezultata!

20:32

Pogledajte vatromet navijača Partizana!

20:27

64. minut - Brani Nikolić!

Oprobao je Vukotić svoj udarac iz velike udaljenosti, ali je golman Čukaričkog intervenisao i sačuvao svoju mrežu!

20:25

60. minut - Prekid!

Zbog vatrometa iznad južne tribine, koji je zahvatio i deo terena, glavni sudija bio je primoran da prekine utakmicu koja će se uskoro nastaviti...

20:21

56. minut - Mirno je u Humskoj!

Bez većih uzbuđenja, slična slika na terenu kao u većem delu prvog poluvremena...

20:15

49. minut - Šansa za Partizan!

Dragojević je oprobao udarac sa ivice šesnaesterca, ali je lopta otišla daleko preko gola...

20:10

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

19:49

Poluvreme u Humskoj!

19:49

Igraće se još jedan minut sudijske nadoknade!

19:43

40. minut - Crveni karton!

Andreja Stojanović je faulirao Seka i dobio drugi žuti karton, Čukarički ima igrača manje!

19:40

37. minut - Prva ozbiljna prilika za Čukarički!

Sevnula je kontra Brđana, Mijović je dobio loptu na desnom boku, potom ušao u sredinu i šutirao, ali je lopta prošla pored stative!

19:38

32. minut - Uspavanka u Humskoj!

Partizan ima kontrolu igre, drži loptu u nogama gotovo 70 odsto vremena, ali konkretnih šansi za sada nema.

19:30

24. minut - Prekid!

Golman Partizana Marko Milošević završio je na zemlji...  Miladinović je spoljnom uposlio Matijaševića, ali je golman Partizana bio brži i prvi došao do lopte, nakon čega je dobio nezgodan udarac.

19:25

20. minut - Mirno je u Humskoj...

Lopta je više u nogama fudbalera Partizana, ali nema većih uzbuđenja!

19:24

Princ Tejgo uz Partizan!

Bivši napadač Parnog valjka gleda utakmicu protiv Čukaričkog!

19:16

12. minut - Prvi žuti karton!

Andrej Stojanović je prekinuo kontru Partizana, faulirao je Vukotića i dobio žuti karton!

19:13

10. minut - Stativa!

Mnogo sreće za Čukarički u ovoj situaciji! Sek je centrirao sa desne strane, a Vanja Dragojević je uhvatio volej i sa nekih 10 metara pogodio stativu...

19:04

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Partizana!

18:19

Ovo su sastavi za današnju utakmicu:

Partizan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Dragojević, Zdjelar – Sek, Vukotić, B.Kostić – Polter.

Čukarički: Nikolić – Miletić, Tomović, Maiga, Stojanović – Sisoko, Mijailović – Mijović, Matijašević, Miladinović – Tedić.

17:08

Izjava trenera Partizana!

17:08

Izjava trenera Čukaričkog pred današnju utakmicu!

17:06

Ko prenosi?

