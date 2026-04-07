Meč će nažalost biti odigran pred praznim tribinama Gradskog stadiona u Novom Pazaru.

To je posebno zabolelo Lalatovića.

"Fudbal se igra za publiku. Mi smo kažnjeni na neodređeno. Niko ne zna na koliko smo kažnjeni. Žao mi je što neće biti naših navijača, ali ni Partizanovih koji takođe prave odličnu atmosferu. Bio bi to pravi praznik fudbala u Srbiji. Prelepo je kada se igra pred punim tribinama. Svi vole da vide kada vodim mečeve protiv Partizana. Za mene se ipak čar ne gubi ni pred praznim tribinama. Uvek želim da pobedimo protiv bilo koga da igram. Biće to jako teška utakmica", rekao je Nenad Lalatović za "Meridian sport"

"Partizan je tim koji ima jako lepu budućnost. Prodali su Andreja Kostića za dobru cifru, da bi mogli da preguraju UEFA monitoring… Razumem ih u potpunosti. Mišljenja sam da treba iskoristiti takve ponude, a ne čekati da se igrač ne daj Bože povredi… Mnogi klubovi su tako rizikovali i gubili kasnije. Kostić je zaslužio da ode u Milan. Vukotić i on igraju odlično. Da sam ih imao na raspolaganju u Podgorici, možda bih uveo Budućnost u grupnu fazu. Oni su bili dva najbolja igrača Budućnosti. Pored njih Partizan ima Dembu Seka, Sašu Zdjelara, Stefana Mitrovića, kapitena Dragojevića, sjajnog golmana Miloševića… Ljudi moraju da shvate da u životu postoje usponi i padovi. Od srca bih voleo da Partizan ojača, kako bi bio konkurentniji Zvezdi. Nije mi interesantno kada je Zvezda ovoliko dominantna".

Lalatović će pred utakmice otići u manastir Đurđevi stupovi, gde će prenoćiti i na dan meča biti na liturgiji.

"Da, naravno… U sredu ću sigurno spavati u manastiru. Već sam se dogovorio sa ocem Gavrilom. U četvrtak ujutru idem sa njim na liturgiju. Stalno sam tamo kada se dogovorim sa njim. Šetamo, razgovoramo… Osećam se tamo toliko lepo da ne mogu rečima da opišem. Prvi put sam osetio nešto tako. Dobio sam od manastira Đurđevi stupovi blagoslov za porodicu Lalatovića. Velika čast za mene. Najlepše reči mogu da kažem o manastiru… Stalno sam tamo! Baš sam srećan. Prvi put postim ceo post. Nezgodno je organizovati se za hranu kada živiš sam, ali sada sam odlučio da istrajem. Za Uskrs ću se pričestiti i srećan sam zbog toga".

Dotakao se i o celokupnom stanju u srpskom fudbalu.

"Naravno da uvek navijam da Zvezda osvoji titulu. To nije sporno – uvek je tako. Dok nisam došao u Pazar navijao sam da Vojvodina osvoji Kup. To je uvek bila moja želja. Naravno da sam želeo da ovog proleća sa Pazarom podignem trofej Kupa, ali pošto to nismo uspeli, ponovo bih voleo da Zvezda overi titulu, a da Vojvodina slavi u Kupu kad već mi nismo. Smem to javno da kažem. Nikada nisam krio osećanja prema ta dva kluba. Zauvek će Zvezda biti moja fudbalska majka. Trenerska druga majka je Vojvodina. Napravio sam u Novom Sadu najbolje rezultate u istoriji kluba. Treći put se kockice nisu poklopile iz mnogo razloga. Vojvodini želim sve najbolje, nek budu drugi na tabeli, a Partizanu želim da uđe u grupnu fazu evropskog takmičenja. To bi bilo idealno za srpski fudbal".

Utakmica se igra u četvrtak od 17 časova.

