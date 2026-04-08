- Maribor je imao posed u kvantitetu, ali ne i u kvalitetu. Imali su veći posed, ali su bili potpuno bezopasni. Pokušavali su nešto individualnim akcijama, međutim, Maribor taj kvalitet nema. Kada ekipa ima loptu, ne zna šta da radi s njom. Nema principe igre. Ne znam šta oni treniraju, to je potpuno nestručno i neće biti bolje - rekao je Zahovič, pa udario po bosanskom stručnjaku:

- Kada je došao rekao je da je cilj Maribora drugo mesto. To da bude Mariborov cilj? Pa, mene je sramota. Prođeš kroz klub, vidiš sve trofeje i onda kažeš, drugo mesto. Razumem da su možda želeli da skinu pritisak sa trenera, ali nije prikladno da se to izgovara u javnosti. Neodgovorno je. Ideš na derbi i kažeš kako Maribor nije favorit. Da sam ja sportski direktor on ne bi ni išao na utakmicu u Celju, mesto u autobusu bi mu ostalo prazno. Jer, ako ne veruješ u pobedu, zašto uopšte ideš na meč. Maribor je uvek favorit u Sloveniji. Na svakom terenu, bez obzira na poziciju na tabeli. Taj DNK mora da bude u klubu, jer govorimo o najtrofejnijem u zemlji.