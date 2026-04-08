Maribor je poražen od Celja u derbiju šampionata Slovenije, te je četa Feđe Dudića sada jako daleko od titule.

To je zasmetalo bivšem sportskom direktoru Maribora, legendarnom Slovencu Zlatku Zahoviču, koji je žestoko opleo po Dudiću.

Feđa Dudić Foto: Starsport, Starsport/Peđa Milosavljević

- Maribor je imao posed u kvantitetu, ali ne i u kvalitetu. Imali su veći posed, ali su bili potpuno bezopasni. Pokušavali su nešto individualnim akcijama, međutim, Maribor taj kvalitet nema. Kada ekipa ima loptu, ne zna šta da radi s njom. Nema principe igre. Ne znam šta oni treniraju, to je potpuno nestručno i neće biti bolje - rekao je Zahovič, pa udario po bosanskom stručnjaku:

- Kada je došao rekao je da je cilj Maribora drugo mesto. To da bude Mariborov cilj? Pa, mene je sramota. Prođeš kroz klub, vidiš sve trofeje i onda kažeš, drugo mesto. Razumem da su možda želeli da skinu pritisak sa trenera, ali nije prikladno da se to izgovara u javnosti. Neodgovorno je. Ideš na derbi i kažeš kako Maribor nije favorit. Da sam ja sportski direktor on ne bi ni išao na utakmicu u Celju, mesto u autobusu bi mu ostalo prazno. Jer, ako ne veruješ u pobedu, zašto uopšte ideš na meč. Maribor je uvek favorit u Sloveniji. Na svakom terenu, bez obzira na poziciju na tabeli. Taj DNK mora da bude u klubu, jer govorimo o najtrofejnijem u zemlji.

Celje trenutno ima 12 bodova više od Maribora.

