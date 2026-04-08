Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.

Na konferenciji je govorio i Ranko Stojić, direktor za strategiju i razvoj FSS, koji je najavio i privatizaciju srpskih klubova.

- Mi imamo pravni osnov za transformaciju klubova, a to je neka vrsta privatizacije. U toku ovog meseca biće transformacija Dubočice iz Leskovca gde će 70 odsto biti privatni kapital, a 30 odsto će biti ostavljeno lokalnoj zajednici. Do sada je Leskovac finansirao sa 35.000.000 dinara. Od sada će ceo prvi tim finansirati privatni vlasnik firma Milenijum, a lokalna samouprava će finansirati samo omladinsku školu. To će biti tih 35.000.000 dinara što je jako veliki novac - rekao je Stojić, pa dodao:

- Dešava se da klubovi koji imaju članarine taj novac upotrebljavaju za prvi tim, a momci koji rade sa decom imaju niske plate. Na ovaj način ovih 35.000.000 dinara će biti uloženo u omladinsku školu. Na ovaj način će treneri imati bolje infrastrukturne uslove, kao i plate. Tako će i neki treneri iz bolje organizovanih privatnih akademija preći u Dubočicu. Važno je da shvatimo da moramo da transformišemo klubove, a za trenere će tu biti najveći benefit.

