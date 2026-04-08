"TI TRENERI NISU ZAŠTIĆENI NIKAKO!" Nikola Jelić digao glas zbog važne teme na konferenciji Put šampiona: Moramo da im omogućimo...
Kurir Sport i Fudbalski savez Srbije (FSS) organizuju konferenciju „Put šampiona“ posvećenu razvoju omladinskog fudbala.
Direktor omladinske škole FK Crvena zvezda, Nikola Jelić, obratio se prisutnima i digao je glas zbog važne teme - zaštite trenera u srpskom fudbalu.
- Dobar dan svima, da iskoristim pričliku da čestitam FSS, svim selektorima i igračima koji su ostvarili veliki uspeh. Isto tako i Nikoli Lazetića koji je postavio temelj ovih selekcija. Ovi uspesi ne treba da pokriju ne ono što može, nego ono što mora da bude bolje u srpskom fudbalu. Fudbalski učitelj je davno zaboravljena profesija, mi u Crvenoj zvezdi imamo problem sa bivšim igračima da ih vratimo da rade sa mlađim kategorijama. Imamo sreću da je tu danas jedan Nenad Milijaš, Slađan Nikolić, Đorđe Rakić... Bivši igrači ne žele da se spuste i da naprave stepenik po stepenik do seniorskog fudbala - rekao je Jelić, pa dodao:
- Drago mi je što danas vidim ovoliki broj mladih trenera, to je budućnost srpskog fudbala. Mi moramo da omogućimo tim trenerima da normalno žive od te plate, sad kada bismo uradili analizu Omladinske i Kadetske lige Srbije videli bismo koliko je trenera promenjeno ove sezone. Ti treneri nisu zaštićeni nikako, većina njih nije prijavljena.
